Junts i ERC es feliciten per l'amnistia i avisen que la independència també arribarà

Junts i ERC s'han agraït mútuament al Congrés la feina feta per tirar endavant la llei d'amnistia i han avisat que la independència també arribarà. "El que està passant aquí és el resultat d'un independentisme unit, una causa que transcendeix les lluites diàries, així som de fortes", ha proclamat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, ha assegurat que aquesta llei "no és perdó ni clemència" sinó "victòria", que també s'aconseguirà amb la independència.

Tots dos portaveus han qualificat d'històrica la sessió del Congrés en què aquest dijous s'aprovarà la llei d'amnistia i han carregat contra els jutges, convençuts que intentaran endarrerir l'aplicació de la norma. Nogueras ha demanat a la Presidència del Congrés que constés al diari de sessions l'agraïment de la seva formació a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i al president d'ERC, Oriol Junqueras, entre d'altres.

"S'ha faltat al respecte a tot un poble i havien de reparar-ho. Després d'avui la lluita continua i estem més preparats, hem demostrat que podem vèncer", ha afirmat la portaveu de Junts. A més ha carregat contra els "tribunals polititzats" davant els quals s'han assegut els líders del procés i ha advertit que la llei d'amnistia està redactada per superar els filtres del Tribunal de Justícia Europeu. "No som terroristes, no som delinqüents", ha reiterat, abans d'assegurar que el que defensa la seva formació és la dignitat i la llibertat. "Mentre no aconseguim la plena llibertat seguirem lluitant", ha postil·lat.

"És un dia històric, estem davant la primera derrota del règim del 78", ha manifestat, per la seva banda, Rufián abans que comencés a donar gràcies a totes les persones involucrades en el procés, de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, els alcaldes i regidors "perseguits per permetre el seu poble votar" i els centenars de persones que van defensar les urnes" amb el seu cos i amb la seva ànima".

Rufián ha demanat ser realistes perquè l'aprovació de la llei "no és un punt final" i encara queda la seva aplicació per part dels jutges. Ha mostrat així el seu temor al "vot" del "partit judicial dels jutges" i ha apel·lat tots els demòcrates espanyols a no permetre'l perquè "l'a por ellos' era un 'a por todos y a por todas". "Següent parada, referèndum", ha repetit el portaveu d'ERC, que ha recordat als que riuen o menyspreen aquest objectiu el que deia fa poc la majoria de l'amnistia. "Visca Catalunya lliure, fins i tot la victòria sempre", ha acabat el seu discurs en català.