Vídeo | Un grup de dones agredeix un taxista a Santa Coloma de Gramenet

Quatre dones han agredit un taxista a Santa Coloma de Gramenet. En un vídeo que ha publicat Élite Taxi, es veu com les dones linxen a cops de puny i propinen cops amb una bossa un taxista al costat d'una gasolinera del barri de Santa Rosa.

No es coneixen els motius de l'agressió, i tant la Policia Local de Santa Coloma com el cos de Mossos d'Esquadra, consultats per El Periódico de Catalunya, no tenen cap constància de denúncia presentada per cap de les parts. Les fonts policials consultades tampoc poden assegurar que l'agressió es produís durant la matinada d'aquest dijous. Fonts del sindicat Élite Taxi assumeixen que el vídeo pot tenir "prop d'un any".

En el vídeo es pot veure com el conductor del taxi intenta evitar els cops de les agressores, mentre una quarta se separa del grup per donar cops al vehicle.

Élite Taxi ha aprofitat el succés per demanar la incorporació de càmeres de vigilància: "Que cadascun pensi el que vulgui, però l'única veritat és que el taxista està molt desprotegit". "Esperem que tot el pes de la justícia caigui sobre aquestes inconscients que no es queden contentes amb donar-li una sobirana pallissa, sinó que també s'acarnissen amb la seva eina de treball", afegeix el sindicat de taxistes.