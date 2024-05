Elena alerta que la campanya antiincendis serà “extremadament complexa” però que s’afronta amb més recursos que mai

El conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha alertat que la campanya antiincendis de l’estiu serà “extremadament complexa” pels efectes de tres anys de sequera continuada. Tot i que les pluges de les darreres setmanes han millorat l’escenari previst, amb un 33% menys d’incendis respecte l’any passat per aquestes dates, el conseller ha recordat que la situació al sud del país és complicada. “No podem caure en el cofoisme ni abaixar la guàrdia”, ha advertit. Tot i la complexa situació, Elena ha assegurat que els cossos d’emergència afronten la campanya “més robustos i forts” amb un reforç de 471 persones. També ha demanat prudència a la ciutadania per gaudir de la natura “sense deixar rastre”.

Durant la presentació de la Campanya Forestal que s’ha fet aquest divendres a l’aeroport de Sabadell, el conseller Elena ha insistit en diverses ocasions que tres anys de sequera, per molt que hagi plogut les darreres setmanes, han tingut unes conseqüències “severes” en els boscos del país que condicionaran la campanya antiincendis de l’estiu.

Amb tot, el conseller d’Interior en funcions ha deixat clar que els cossos d’emergència afronten aquest escenari més “robustos i forts” que mai amb més personal i més i millors mitjans tècnics. Aquí, ha destacat que respecte la campanya de l’any passat s’han incorporat 240 nous Bombers de la Generalitat, 124 nous agents rurals i que s’han reforçat amb 471 efectius diferents llocs operatius del cos de Bombers.

La majoria d’aquests efectius, 375, són Ajudants d’Ofici Forestal (AOF). Distribuïts per totes les Regions d’Emergències, treballaran en dies alterns en guàrdies de 9,5 hores (entre les 11 del matí i les 20.30h). Excepcionalment, el dia de la revetlla de Sant Joan, la prestació del servei s’allargarà fins a les 01h del dia 24 per garantir la cobertura en horari de màxim risc d’incendi forestal, coincidint amb l’encesa de fogueres arreu del país.

Vehicles i mitjans aeris Bombers de la Generalitat i Cos d’Agents Rurals

Pel que fa al Cos de Bombers de la Generalitat, vint-i-dos mitjans aeris reforçaran la dotació anual dels Bombers de la Generalitat. Així, en total, la flota de Campanya Forestal estarà integrada per 28 màquines: 6 helicòpters de comandament, 3 helicòpters de rescat, 10 helicòpters bombarders i 9 avions de vigilància i atac (AVA). D’aquests últims, 5 són de càrrega en terra (amb base a Òdena, Reus i Alguaire) i 4, amfibis (situats a Sabadell i Empuriabrava).

La flota terrestre està integrada per 821 vehicles, en què ja hi ha inclosos els 29 que s’han anat incorporant al servei en els darrers mesos: 21 vehicles urbans i 8 autoescales.

Actualment, la policia del medi ambient a Catalunya compta amb 240 vehicles, 1 helicòpter i 18 drons amb equipament òptic i i sensors tèrmics.

El 81% de les actuacions que duu a terme l’helicòpter es destinen a la prevenció d’incendis.

Pla Alfa adaptat al canvi climàtic

L’any 2024 el Pla Alfa evoluciona i s’adapta a la situació d’emergència climàtica. El Pla a Alfa s’ha adaptat al canvi climàtic i té 5 nivells. Que van del 0 per a nivell baix de perill fins al 4 per a un perill de nivell extrem d’incendi forestal. Fins el nivell 3 els Agents Rurals vetllen perquè es compleixin les restriccions d’activitats que determina la Subdirecció General de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Amb el nivell 4 es restringeix l’accés a espais naturals per perill extrem d’incendi forestal i s’estableixen mesures preventives extraordinàries.