Aquestes són les ajudes que pots demanar per treure't el permís de conduir a Catalunya

Treure's el permís de conduir és un dels primers passos que els joves han de donar per començar a construir la seva pròpia llibertat. No obstant això, aquest procés té un cost econòmic tan elevat que moltes persones no poden fer front al preu de la matrícula o a les pràctiques de cotxe.

Sempre va bé comptar amb un suport econòmic que pugui facilitar als joves el fet de treure's el permís de conduir. A Catalunya, els aspirants a conductors disposen de diverses ajudes públiques a les quals poden acudir per aconseguir subvencions i poder pagar el carnet o per a aconseguir treball i, per extensió, diners amb el qual pagar el permís.

En tots els casos s'han de complir una sèrie de requisits per poder sol·licitar les ajudes: residir a Catalunya, tenir més de 18 anys, acreditar les dades personals amb un DNI o NIE, en el cas dels estrangers.

Aturats

Els joves que encara no hagin accedit al món laboral poden acudir al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a la recerca d'un suport econòmic amb el qual es pot cobrir part del cost del permís de conduir.

El SEPE facilita una pàgina web en la qual es pot sol·licitar una prestació, així com calcular els diners que es rebrà gràcies a aquest i consultar l'estat de la seva tramitació. L'import de l'ajuda dependrà del criteri amb el qual el SEPE avaluï les condicions econòmiques del sol·licitant.

Joves en precarietat

Quan un jove arriba als 18 anys, edat permesa per conduir, pot ser que la falta de recursos econòmics provoqui l'ajornament del procés de treure's el permís de conduir.

Els joves d'entre 18 i 29 anys que es trobin en una situació de risc d'exclusió social poden demanar una ajuda als serveis socials pensada per a "afavorir l'autoocupació" amb uns imports que poden arribar als 15.120 euros, més que suficients per a pagar els costos d'aconseguir el carnet.

Persones amb discapacitat

També existeixen ajudes els beneficiaris de les quals només poden ser persones amb discapacitat. Es tracta de suports, tant econòmics com formatius, que poden afavorir que els joves que pertanyin a aquest col·lectiu vulnerable puguin conduir.

Per exemple, dins del programa impulsat per la Generalitat de Catalunya per a la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat s'inclouen ajudes econòmiques amb l'objectiu que persones amb discapacitat puguin obtenir o reconvertir el seu permís de conduir.