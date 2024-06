Les negociacions entre independentistes apropen la possibilitat que ostentin la presidència del nou Parlament

Els pactes per a una investidura encara són lluny. Però en els darrers dies es dibuixa per on podrien anar les converses per a la votació més immediata, la que escollirà la Mesa i la presidència del Parlament. En aquest sentit, els pocs moviments que han transcendit deixen entreveure que hi ha moltes possibilitats que s’acabi tancant un acord entre Junts, ERC i la CUP perquè un independentista ostenti la segona autoritat de Catalunya. Tant és així, que fins i tot al PSC contemplen aquesta opció com a viable, tot i no agradar-los. Malgrat això, ni socialistes ni ERC vinculen els possibles pactes per la Mesa amb el que hagi de passar en les negociacions per una investidura, sigui del candidat que sigui.

Els partits independentistes no poden, per si sols, investir un president de la Generalitat de les seves files. Per a aquesta operació, caldria la connivència -ni que sigui en forma d’abstenció- del PSC. Però el que sí poden fer és arribar a un acord per a votar un president o presidenta del Parlament independentista. És per això que ja la setmana passada van començar les converses per acordar una fórmula que permeti el que han vingut a anomenar “una Mesa antirepressiva”, amb una presidència sobiranista i deixant fora partits com PPC i Vox, encara que el PSC sigui el partit amb més membres dins de l’òrgan. Els darrers dies, a més, aquesta fórmula ha pres forma i força, donat que tots els actors independentistes hi veuen beneficis i, a més, tant ERC com el PSC han deixat clar en públic i en privat que els pactes per la Mesa no condicionaran ni pressuposaran les negociacions de la investidura, quedant obertes totes les possibles aliances per a la presidència de la Generalitat.

Els primers a aixecar el dit amb la proposta van ser la CUP. La diputada Laia Estrada explicava dimecres que mantindrien converses entre independentistes i demanava una Mesa “garantista” i que la presidència no quedés en mans del PSC. Immediatament, Esquerra deixava clar que veia amb bons ulls l’estratègia i admetia contactes en aquest sentit. Aquest mateix divendres, els anticapitalistes van fer públic un comunicat explicant com han anat les seves primeres converses. En aquest sentit, la CUP es refermava en la proposta però avisava que Junts impulsa polítiques que considera idèntiques a les del PSC i qüestionava que una presidència del Parlament en mans del de Puigdemont fos la millor opció. Tot i això, no descarten encara del tot cap opció.

Des de Junts han rebutjat sempre pronunciar-s’hi sobre aquesta possibilitat, el silenci s’ha imposat com a norma de nou, i fa uns dies van arribar a negar que haguessin ofert la presidència de la cambra a ERC a canvi d’iniciar les converses per una eventual investidura de Carles Puigdemont.

Al PSC, en conèixer la possibilitat d’un acord entre els independentistes, reaccionaven amb certa sorpresa, perquè donaven per fet que assumirien amb naturalitat la segona figura institucional de Catalunya. Salvador Illa, poc després demanava als partits que "respectessin" el resultat del 12-M i “no emboliquin les coses”, alhora que demanava “discreció” en les negociacions de la Mesa. Des d’aleshores, però, la seva percepció de les coses ha anat canviant i ja admeten que és possible que al final hi hagi una presidència independentista al Parlament, tot i que consideren que seria un error.

Amb tot, en cas que això passes, els socialistes creuen que aquest escenari seria compatible amb què Illa acabés sent investit president de la Generalitat. De fet, de cara a la configuració d'un nou Govern només veuen dues opcions: la investidura d'Illa o una repetició electoral. El PSC no vol unes segones eleccions, i així ho deia clar sempre que poden, però els socialistes també asseguren ser conscients que no són el partit a qui perjudicaria més aquesta opció. Mantenen que tindran converses amb gairebé tothom, i entre ells, clar està, hi haurà ERC. Però ja els han avisat que no estan disposats a acceptar condicions com impulsar un referèndum, tal com han plantejat els republicans, per evitar una repetició electoral.

La configuració de la Mesa, segons el PSC

Aquest dijous, des de Manresa, Illa ha defensat que al Parlament hi ha una "majoria progressista" després de les eleccions del 12 de maig. I, per tant, que això s'ha de traslladar en la configuració de les institucions, tant el Parlament com la Generalitat. La configuració de la Mesa de la cambra catalana amb què pensa el PSC perquè reflecteixi els resultats del 12-M atorgaria 3 membres per al PSC, 2 per a Junts, 1 per a ERC i 1 per al PPC. Tenint en compte que la constitució del Parlament és el 10 de juny a la tarda, l'endemà de les eleccions europees, tot fa preveure que el desenllaç no es coneixerà fins al mateix dia 10 al matí. Illa també ha demanat públicament que no es faci perdre el temps als catalans. "Ja n'hi ha prou de blocs, posem-nos a la feina. Catalunya no té temps per perdre. Ni embolics ni bloquejos", va defensar des de Manresa.