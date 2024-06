El PSC reivindica la seva actitud en plenes negociacions: "Posem els interessos de Catalunya per davant dels del partit"

La viceprimera secretària del PSC i coordinadora de l'equip negociador, Lluïsa Moret, ha reivindicat l'actitud del seu partit en les negociacions per constituir el Parlament i el Govern. "Treballarem intensament perquè Illa sigui el pròxim president de la Generalitat. Ho diuen els catalans i ho necessita Catalunya. Posem els interessos de Catalunya per davant dels interessos del partit", ha dit en un míting des del Prat de Llobregat. El líder del PSC, Salvador Illa, ha donat suport públicament a Moret i ha afegit que està "tranquil" perquè ella està al capdavant de les negociacions. En aquest sentit, Illa ha insistit en demanar "respecte" per als resultats del 12-M. "El que cal ara és discreció, claredat i coherència", ha conclòs.