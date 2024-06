Junts insisteix en la «restitució» de Puigdemont per a mobilitzar el vot

Junts torna a fiar-ho tot a la figura de l’expresident per a les eleccions europees, malgrat no ser candidat, i tracta de mobilitzar al votant independentista amb l’argument que això «reforçaria» la seva «restitució» com a president de la Generalitat. És el plantejament que va esgrimir el candidat de Junts a aquests comicis, Toni Comín, per a demanar als votants que elegeixin la seva papereta el pròxim 9 de juny. «Tots a omplir les urnes per a la restitució del president», va exclamar en l’acte central de la campanya dels postconvergents celebrat ahir a Brussel·les.

Malgrat reconèixer que les eleccions europees no són «una segona volta de les catalanes», Comín creu que si el resultat de Junts no és satisfactori, serà aprofitat en contra seva. Així, Junts insisteix que la investidura de Puigdemont és un escenari plausible, encara que el guanyador de les eleccions catalanes fos el socialista Salvador Illa i que, per a ser president, el líder de Junts necessitaria l’abstenció socialista, cosa que la formació ja ha rebutjat. «Si ens van bé aquestes eleccions, els nostres objectius quedaran reforçats. I el nostre objectiu és la restitució del president Puigdemont», va rematar.

En una línia similar es va expressar el secretari general del partit, Jordi Turull, que va augurar que el mes de juny serà «determinant». Turull no va voler donar pistes sobre les negociacions per a la constitució de la Mesa del Parlament i l’elecció de la seva presidència el pròxim 10 de juny, però preveu que el mes vinent marcarà les institucions catalanes «durant molts anys». També va donar per fet que serà quan produirà el retorn a Catalunya «de tots els exiliats».

Puigdemont reivindica l’exili

Un acte central que va reunir un centenar de persones a l’hotel Thon UE de la capital europea, l’endemà passat de l’aprovació de la llei d’amnistia per part el Congrés dels Diputats. Una fita que va ser reivindicada pel mateix Puigdemont. «Tenim amnistia perquè aguantem la posició, si no ens haguéssim recolzat en aquesta estratègia, l’amnistia no hauria estat necessària, ens haurien posat en el pot comú dels indults. Aquest era el projecte espanyol», va exclamar en una intervenció en la qual també va assenyalar l’oficialitat del català com un «camí irreversible» i que «no té marxa enrere». «D’una manera, o d’una altra, el català serà oficial», va rematar, sense parlar específicament de l’acord amb el PSOE que va permetre que es discutís per primera vegada en el Consell de la UE, encara que la qüestió continua embussada per falta d’unanimitat dels països.

Negociacions amb el PSOE

En canvi, qui es va referir a aquestes negociacions amb els socialistes va ser Comín, que en un acte al matí va assegurar que es mantenen en els «termes» explicitats en l’acord que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez al novembre. «L’acord de Brussel·les diu que Junts i el PSOE es reuniran cada mes, i s’ha fet. Diu que ha de ser amb mediador, i s’ha fet», va afirmar el candidat.