Un Mosso d'Esquadra dispara contra les rodes d'un vehicle per evitar que atropelli un company

Un agent dels Mossos d'Esquadra va disparar contra les rodes d'un cotxe que pretenia atropellar un company en el moment que anaven a identificar els dos ocupants del vehicle.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada, quan un vehicle amb dos ocupants va fugir d'un control policial que els Mossos havien establert al punt quilomètric 35 de la C-55, a l'altura de Sant Joan de Vilatorrada.

Immediatament, els agents van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar el vehicle i, al cap d'una estona, el van trobar estacionat al terme de Santpedor amb els dos ocupants a l'interior.

En el moment que els mossos es van acostar per identificar-los, el conductor va intentar atropellar un dels agents, fet que va obligar el seu company a obrir foc contra les rodes del vehicle i la zona del motor.

Finalment, l'agent a qui va intentar atropellar va resultar ferit lleu per una contusió i els dos ocupants del vehicle van fugir del lloc sense arribar a ser detinguts. Per aquest motiu, els Mossos han obert una investigació per tal de localitzar-los.