El TC anul·la el vot telemàtic de Lluís Puig a cinc dies de la constitució de la Mesa del Parlament

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha aprovat aquest dimecres una sentència que anul·la l'habilitació del vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig durant la passada legislatura. La resolució podria afectar la capacitat de Puig i de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de votar la constitució de la nova Mesa del Parlament el pròxim dilluns, quan tots dos hauran de tornar a demanar l'ús del mecanisme telemàtic. Es tracta d'un acord per unanimitat que ha avalat la ponència que havia fet la magistrada Maria Luisa Segoviano. La decisió no implica l'anul·lació de cap de les votacions on havia participat Puig.

La Sala dona la raó a un recurs d'empara presentat pel PSC la passada legislatura i anul·la els acords de la Mesa del Parlament del 18 d'abril del 2023 que va aprovar la regulació transitòria del vot telemàtic fins que es faci una reforma del Reglament de la cambra i va acceptar el procediment de vot a distància per a Lluís Puig. També els del 19 d'abril d'aquell mateix any en què la Mesa va desestimar la reconsideració que demanaven els socialistes.

La sentència declara vulnerat el dret dels diputats del PSC a les funcions representatives amb els requisits que assenyala la Constitució, però no anul·la les votacions del ple de la cambra que es van adoptar amb el vot de Puig durant el temps en què va estar vigent la seva habilitació de vot telemàtic.