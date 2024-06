Detenen una dona que venia droga en un pis ubicat al costat de la comissaria dels Mossos a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 44 anys a Lleida per un suposat delicte contra la salut pública. La detenció és fruit de la investigació iniciada a principis d'any, quan la policia va rebre l'avís de la possible venda de droga en un pis ubicat a la plaça Víctor Mateu, just al costat de la comissaria dels Mossos. Per corroborar la informació, es van organitzar dispositius de vigilància. Així es va constatar que els clients accedien a l'interior de l'edifici i en sortien amb embolcalls de cocaïna per a l'autoconsum. Finalment, els Mossos han escorcollat el pis aquest dijous i hi han localitzat cocaïna i estris per vendre la droga, per la qual cosa s'ha detingut una dona, que estava a l'immoble, i era la principal sospitosa.

Concretament, l'escorcoll s'ha fet pels volts de les set del matí. Al pis s'ha localitzat un embolcall amb 8,9 grams de cocaïna i un altre preparat per a una venda imminent, així com estris per embolcallar i preparar la droga per vendre-la en petites dosis, dues bàscules de precisió i 190 euros en moneda fraccionada.

La detinguda passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.