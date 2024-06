Alerten de l'arribada a Catalunya d'una nova droga: la clefedrona

El projecte Energy Control ha detectat a Barcelona una de les drogues més noves que estan circulant al mercat, anomenada clefedrona o 4-CMC, que té efectes desconeguts per a la salut i en desaconsellen el consum.

Es tracta d'una substància psicoestimulant que produeix conseqüències similars a l'èxtasi i que s'ha presentat en un format de pastilla rosa amb el logotip d'una marca d'indumentària, segons ha informat Energy Control en un missatge d'alerta a la seva web.

Una persona va acostar la substància als llocs de control que tenia aquesta organització en un festival de música celebrat a Barcelona que, segons ha pogut confirmar EFE amb altres fonts, es tracta del Primavera Sound, que va tenir lloc entre el 29 de maig i el 2 de juny al parc del Fòrum de Barcelona.

La pastilla va ser venuda com a MDMA, però l'anàlisi d'Energy Control ha determinat que es tractava de clefedrona, una substància poc coneguda que va aparèixer al mercat europeu el 2014 i que va ser fiscalitzada el novembre del 2021 a Espanya.

Consisteix en una droga que es pot consumir per via oral o esnifada i que genera eufòria, increment d'energia, sociabilitat i sexualitat, i al·lucinacions visuals i auditives, entre d'altres conseqüències.

El problema rau en els efectes adversos que, si bé a curt termini són similars als de la resta d'estimulants d'aquest tipus (insomni, ansietat, pols cardíac elevat i pressió sanguínia elevada, entre d'altres), de moment no hi ha certeses sobre les seves conseqüències a llarg termini per la seva recent aparició al mercat.

"Hem detectat un increment de la sensibilitat capil·lar, al·lèrgies i problemes a nivell circulatori", ha confirmat a EFE la responsable de l'Àrea d'Anàlisi i Internacional d'Energy Control, Mireia Ventura.

També hi ha descrits diferents casos d'intoxicacions fatals i no fatals amb 4-CMC, sobretot si s'ha barrejat amb altres drogues, per la qual cosa no se'n recomana el consum juntament amb altres substàncies.

Ventura ha advertit d'un increment en l'aparició d'aquestes substàncies que se solen combinar amb altres de més conegudes, com en aquest cas l'MDMA, i que poden tenir conseqüències desconegudes per als consumidors.

"L'èxtasi l'han provat milions de persones, aquestes substàncies, no. El recomanable no és fer de conillets d'índies", ha conclòs la representant de la institució a Catalunya.

Energy Control és una institució amb delegacions a diferents comunitats autònomes d'Espanya dedicada a la reducció de riscos en el consum de drogues, amb l'objectiu de brindar informació als consumidors per aconseguir que sigui segur i responsable.