La primera projecció confirma la victòria del PPE i l'auge de l'extrema dreta a Europa

El Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals aconseguirien mantenir la majoria al Parlament Europeu, malgrat l'augment de l'extrema dreta. Segons les primeres estimacions, el Partit Popular Europeu s'ha imposat i es manté com a primera força a la cambra amb 186 eurodiputats, seguits dels socialdemòcrates amb 133 representants. Els liberals aconseguirien la tercera posició amb 82 eurodiputats i en la quarta i la cinquena es quedarien els grups ultres Conservadors i Reformistes Europeus i Identitat i Democràcia, amb 70 i 60 eurodiputats respectivament. Segons les projeccions, els Verds han patit una davallada que els situa com a sisena força (53) i l'Esquerra es mantindria com el grup amb menys representants (36).

Segons les primeres projeccions -publicades quan encara els col·legis electorals es mantenen oberts en alguns països-, el Partit Popular Europeu ha aconseguit el 25,83% dels vots, els socialdemòcrates el 18,47% i els liberals l'11,39%.

Els Conservadors i Reformistes Europeus tindrien el 9,72% dels suports, Identitat i Democràcia el 8,33%, els Verds el 7,36% i l'Esquerra el 5%. El 6,94% dels vots hauria anat a parar a partits que no estan adscrits a cap grup europarlamentari, que les primeres projeccions apunten que són 50 eurodiputats.

Segons dades provisionals, la participació en les eleccions europees ha estat del 51%, una xifra lleugerament superior a la dels comicis del 2019, quan la participació es va situar en el 50,66%.

Una cambra més conservadora

En comparació amb la legislatura actual, el bloc conservador guanya representants, mentre el progressista en perd. Segons les primeres projeccions, els populars europeus guanyen 10 eurodiputats, mentre els socialdemòcrates en perden sis. Els liberals mantindrien la tercera posició malgrat haver perdut 20 representants, una xifra semblant als Verds, que tindrien 18 eurodiputats menys. En el cas de l'Esquerra, perdria un eurodiputat.

En canvi, els dos grups de l'extrema dreta guanyen representants. Identitat i Democràcia és el que més augmentaria amb 11 eurodiputats més, mentre els Conservadors i Reformistes Europeus en guanyarien un.

