Fuig d'un control dels Mossos, condueix 30 quilòmetres en contra direcció i xoca frontalment amb un cotxe a l'Eix

Un conductor que fugia d'un control dels Mossos d'Esquadra aquest dijous entorn dos quarts de deu de la nit ha conduit 30 quilòmetres en contradirecció a la C-25 i ha provocat un accident amb ferits. Concretament, la policia s'ha situat a la rotonda del Petrocat, entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, on connecten la C-55 i l'Eix Transversal i una persona els ha esquivat i hi ha entrat a la via en contra direcció.

L'infractor ha conduït fins a Santa Maria d'Oló (en sentit Vic, però al carril contrari de la marxa), on ha xocat frontalment amb un altre vehice. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones al lloc dels fets amb pronòstic menys greu. Una d'elles ha estat traslladada a l'Hospital de Vic i les altres dues a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els Mossos d'Esquadra, que perseguien el vehicle des del control, han acabat detenint el conductor.

El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 162 de la via esmentada i durant una estona la carretera s'ha hagut de tallar. L'afectació ha arribat a afectar quatre quilòmetres en ambdós sentits de la marxa, entre el 160 i el 164.