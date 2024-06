Un serval ataca diversos animals domèstics a Canet de Mar

Un serval va atacar dijous un gos i un gat domèstics en un domicili de Canet de Mar. L’animal, que és salvatge i no hauria de viure en captivitat, va ser capturat per la pròpia veïna i ara està en un centre de recuperació temporal, segons ha explicat la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), que ha explicat que va rebre l’avís del Centre Veterinari Habitat Canet per un serval que havia aparegut en actitud molt agressiva. L’animal no tenia xip. FAADA recorda que aquesta espècie és salvatge i no hauria de viure en captivitat, perquè això implica greus problemes i potencials perills per a animals i persones.

El serval, a l'interior de l'habitatge de Canet de Mar. / FAADA

La fundació va avisar la Generalitat perquè activés el protocol de recollida de l’animal però no hi ha centres de rescat públics destinats a espècies salvatges, així que l’animal va ser traslladat temporalment al Centre de Fauna de Vallcalent fins que se li trobi un altre lloc.

El serval és un felí que principalment viu en països de l’Àfrica Subsahariana. Viu normalment en praderes i sabanes i és depredador, carnívor, territorial i solitari. És molt àgil i bon caçador i pot saltar fins a tres metres d’altura. FAADA apunta que per molt que hagi estat criat en captivitat, segueix sent salvatge i conservant els seus instints naturals. Tenir-los com a mascota, per tant, és perillós, perquè el fet d’estar tancats pot fer que siguin encara més agressius del normal. El comerç i tinença d’aquests animals era legal fins que va entrar en vigor el passat setembre la Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals.