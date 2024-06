L'eurodiputat Jordi Solé dimiteix de l'executiva d'ERC amb una "profunda decepció" amb el partit per apartar-lo el 9-J

L'eurodiputat Jordi Solé ha anunciat aquest dissabte que dimiteix de l'executiva d'ERC en tant que vicesecretari general de relacions internacionals. En una nota de premsa publicada coincidint amb el consell nacional d'ERC, Solé assegura que és "una decisió presa ja fa uns mesos" i que el partit coneixia, però que no ha formalitzat fins ara, un cop passat el darrer cicle electoral. L'encara eurodiputat d'ERC abandona la direcció nacional dels republicans amb una "profunda decepció" amb el partit per haver decidit deixar-lo fora de les llistes d'ERC a les eleccions europees del 9-J per fitxar el famós meteoròleg de TV3 Tomàs Molina per substituir-lo com a número 2 de la candidatura.

Sense estripar el carnet del partit, Solé se centrarà en "trobar nous camins a nivell professional", ara des de l’àmbit privat, un cop acabi la seva etapa com a eurodiputat, el pròxim 16 de juliol. Amb tot, continuarà "compromès des de la militància del partit" i de cara al pròxim procés congressual per triar els lideratges del partit, espera que "en surtin, de manera més serena possible, les decisions encertades" perquè ERC "torni a aixecar cap el més aviat possible". "Tal i com el partit de Macià i Companys i de tants i tants altres compatriotes – i diria també, tal i com el propi país- es mereix. Si d’alguna manera puc contribuir-hi, ho faré", assegura en el comunicat.

Alhora, es mostra "immensament agraït" a Esquerra Republicana de Catalunya per "totes les oportunitats" que li ha donat de fer política en "nom seu". "Ha estat també una gran experiència i tot un honor formar part ininterrompudament de la direcció del nostre partit des del 2011", afegeix Solé. Per l'encara eurodiputat, durant aquest període s'havia aconseguit portar el partit a uns "nivells de presència social i institucional que feia dècades que no assolíem", completant una de les etapes "més brillants d’ERC en la seva ja molt llarga trajectòria".

Dolgut amb el partit

"Mai ningú va dir que la política fos sempre justa. Perquè a vegades no ho és". Així va reaccionar Solé a principis d'abril quan ERC va anunciar que fitxava del meteoròleg Tomàs Molina com a número dos d'ERC a les eleccions europees del 9 de juny.

Solé és l'actual número dos republicà al Parlament Europeu en substitució d'Oriol Junqueras, que no va poder accedir a l'escó per la condemna del Tribunal Suprem en la causa de l'1-O. Tanmateix, no repetirà en la nova legislatura perquè va quedar fora de les llistes.

Membre de la direcció nacional d'ERC durant gairebé 13 anys, Solé va ser alcalde de Caldes de Montbui entre el 2007 i el 2019, quan va assumir l'escó de Junqueras. "Ha estat tot un honor poder formar part de la direcció nacional del nostre partit des del 2011, quan hi vaig entrar de la mà d'Oriol Junqueras i de Marta Rovira al Congrés de Girona", diu en la nota enviada als mitjans.

Continuarà a l'ALE

Quan deixi l'escó al juliol, Solé deixarà de ser el president de l'Aliança Lliure Europea (ALE) a l'Eurocambra, ja que té aquest càrrec en tant que eurodiputat. En canvi, té previst continuar a l'executiva de l'ALE fins al final del mandat si la direcció d'ERC no decideix el contrari, apunten fonts pròximes a Solé. Això seria l'any vinent.