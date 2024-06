Orriols condiciona els vots d'AC a "un model d'estat que controli fronteres per impedir que entrin delinqüents"

Sílvia Orriols ha traslladat al president del Parlament, Josep Rull, que Aliança Catalana "no donarà suport a cap candidat que no lluiti per restituir el nostre Estat de forma imminent". Així ho ha assegurat la dirigent d'extrema dreta aquest dimarts després de participar de la ronda de consultes per a la investidura. "No cerquem un finançament singular, sinó la restitució de l'Estat català", ha assegurat Orriols. La líder del partit islamòfob també ha condicionat una hipotètica investidura a "treballar per un model d'estat que preservi la nostra identitat, garanteixi la seguretat als carrers i controli les nostres fronteres per impedir que entrin delinqüents i persones que venen a viure del treball i l'esforç del contribuent català".

En la seva primera roda de premsa al Parlament, al costat del també diputat Ramon Abad, Sílvia Orriols ha assegurat que es mantenen "fidels als seus votants" i que la seva aposta és per "un projecte clarament independentista i un model basat en la seguretat, el control fronterer i la identitat catalana". En aquest sentit, ha tancat la porta al socialista Salvador Illa, com a "espanyolista", i només s'ha mostrat disposada a parlar amb "opcions catalanes" sobre la base d'aquest model d'estat.