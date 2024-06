El Parlament català assumeix que no hi haurà candidat aquest mes i apunta a una investidura al límit

Gairebé quaranta dies després de les eleccions, no hi ha encara indici de pacte. Tant és així que en el Parlament català ja es té coll avall que la setmana que ve no se celebrarà cap debat d'investidura, com preveu la normativa catalana, i que tocarà recórrer a un acte equivalent a un ple fallit per a activar el compte enrere de dos mesos que els partits hauran d'aprofitar per a negociar, abans de la repetició automàtica dels comicis.

A primera hora del matí d'aquest dimarts el president de la Cambra, Josep Rull, ja assumia aquest escenari després que el candidat del PSC, Salvador Illa, sostingués un dia abans en públic que necessita "més temps" per a amarrar els suports d'ERC i els Comuns a la seva presidència, amb qui ja ha començat a negociar. "No puc forçar a ningú a presentar candidatura", ha afirmat Rull en una entrevista a la 2 i Ràdio 4, encara que el socialista no li comunicarà formalment la seva decisió d'encara no postular-se fins a aquest dimecres, durant la seva cita en el marc de la ronda de consultes estipulada.

Aquest dimarts ha estat el torn de PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalunya, mentre que demà passaran pel despatx del president de la Cambra el PSC, Junts i ERC.

En aquestes reunions, tampoc Junts té previst demanar a Rull que proposi al seu líder, Carles Puigdemont, com a candidat. Els arguments són semblants. Puigdemont, igual que Illa, no vol postular-se sense comptar amb els suports suficients, que si és el cas són encara més difícils d'aconseguir. Per a ser president, Puigdemont necessita el suport d'ERC i la CUP, a més de l'abstenció del PSC, que ja ha rebutjat rotundament concedir-la-hi.

Ple el 25 de juny

Així, davant la inexistència de candidat, està previst que Rull anunciï públicament aquest dimecres a la tarda que convoca un ple per al dia 25 per a activar el compte enrere. Amb la normativa a la mà, no és obligatori que se citi el plenari per a posar en marxa el rellotge, però fonts pròximes al president donen per fet que serà la fórmula triada pel cap de la Cambra, la qual cosa permetrà a tots els grups fer un pronunciament sobre aquesta situació des del faristol.

El precedent d'aquest "acte equivalent" es remunta al ple del 30 de gener del 2018 que va suspendre Roger Torrent per incompareixença de Puigdemont. En aquell moment no es va activar el rellotge, però els lletrats el van plantejar com una espècie de solució última per a evitar el bloqueig. Més tard, amb la inhabilitació de Quim Torra, es va usar per primera vegada, encara que en aquell moment el context era diferent.

A diferència de la normativa del Parlament que dona deu dies al president de la institució per a designar candidat, la del Congrés dels Diputats no marca terminis per al primer debat d'investidura i només s'activa el rellotge dels dos mesos si hi ha una votació fallida.

L'oposició dels republicans

ERC ha estat l'única formació que ha alçat la veu contra aquesta decisió. Ho ha fet la portaveu del partit, Marta Vilalta, que ha acusat tant a Illa com a Puigdemont de "irresponsables" per no voler postular-se encara a la investidura i ha titllat la seva decisió d'esperar d'"irrespectuosa" amb la institució.

La resta de grups, en canvi, s'han mostrat comprensius. Segons la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, no té "raó de ser" que es convoqui una investidura si cap candidat té garantits els vots per a prosperar. "No estem per generar falses expectatives i frustració", ha argumentat, després d'assumir que la negociació va per a llarg i que, si hi ha pacte amb PSC i ERC, aquest serà in extremis.

En un sentit similar al que s'ha manifestat Laia Estrada de la CUP, que ha assegurat que la seva formació "entén" que no se celebri un debat d'investidura si ja es coneix que serà fallit. Els anticapitalistes, no obstant això, han criticat tant PSC com Junts i s'han descartat de qualsevol possible pacte. A més, Estrada ha exigit als postconvergents que deixin de "somiar amb opcions que no són factibles", en referència a la investidura de Puigdemont amb l'acceptació dels socialistes.

Investidura a l'agost?

Amb tot, una vegada s'activi el rellotge el dimarts de la setmana que ve, els partits tindran dos mesos per a negociar abans de la convocatòria automàtica d'eleccions. Concretament, hi ha temps fins al 25 d'agost per a celebrar un ple d'investidura, la qual cosa obligarà els diputats a organitzar les seves vacances en funció del calendari. No obstant això, els grups exploren un acord tàcit per a no celebrar cap ple entre el 8 i el 18 d'agost, amb l'objectiu de garantir el descans i la conciliació familiar dels diputats.