El CEO del grup IAG, sobre l’ampliació de l’operativa del Prat: “Una solució que passi per Girona, no funcionaria”

El CEO del grup International Airlines Group (IAG), Luis Gallego, ha reclamat ampliar la capacitat operativa de l’aeroport del Prat però ha qüestionat la possibilitat de fer-ho a base de potenciar els aeorports de Girona i Reus. “La solució de Reus o qualsevol que no sigui Barcelona, des del punt de vista de crear un hub no funcionaria”, ha afirmat aquest dimecres en una roda de premsa a la seu de Vueling. Gallego ha evitat posicionar-se explícitament sobre com ha de ser l’ampliació de la infraestructura, i només ha demanat que sigui invertint a les instal·lacions del Prat perquè considera que la creació d’un hub s’ha de basar en “facilitar les connexions” dels passatgers. Ha reclamat insistentment que el projecte ha de ser “sostenible” a nivell mediambiental i econòmic.