Mas denuncia el "retorciment argumental" i la imaginació "febril" de la nova causa contra ell oberta pel jutge Aguirre

Artur Mas ha denunciat aquest divendres el "retorciment argumental" i la imaginació "febril" de la nova causa que ha obert contra ell, contra Josep Lluís Alay i contra Gonzalo Boye el jutge del 'cas Volhov', Joaquín Aguirre, en aquest cas pels delictes de traïció -no inclòs a l'amnistia- i malversació de fons públics. El 129è president de la Generalitat indica que la providència se li ha notificat aquest migdia, després d'haver-se'n assabentat pels mitjans de comunicació, i que un cop llegit el text, "sembla que es fabrica una causa ex novo per evitar els efectes de la llei d'amnistia, sense més base ni fonament que la pura fabulació".

Mas afirma que col·laborarà amb la Justícia –"com sempre he fet", puntualita- però opina que actuacions com aquesta "desacrediten el sistema judicial i minen greument la seva credibilitat". Una credibilitat, afegeix, "que després del que hem vist aquests darrers anys es troba ja sota mínims alarmants".

Aquest divendres ha transcendit que Aguirre investiga l'expresident de la Generalitat, excàrrecs de CDC com Elsa Artadi i Víctor Terradellas, Alay i Boye, cap de l'oficina de Carles Puigdemont i advocat del líder de Junts respectivament, i el periodista Carles Porta, entre altres.

A més, demana a la instància judicial superior investigar l'expresident Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases, que són aforats. El jutge ho ha decidit després que l'Audiència de Barcelona l'obligués a anul·lar les diligències practicades des de l'agost passat.