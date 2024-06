Un alcalde d'Aliança Catalana titlla de "càncer" el col·lectiu LGTBI

L'alcalde accidental de Ribera d'Ondara (Segarra), Albert Puig, ha titllat el col·lectiu LGTBI de ser "el càncer més gran que té Catalunya", i afirma que al municipi no hi són "benvinguts, ni ara ni d'aquí uns mesos". L'edil d'Aliança Catalana ha fet aquestes declaracions homòfobes a X en una publicació –que ja ha esborrat– en resposta a un vídeo compartit pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb motiu del dia de l'Orgull LGTBI. Arran d'això, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha demanat l'expulsió de Puig del partit d'extrema dreta i ha dit que les declaracions del batlle "en cap cas representen el meu sentir ni el del partit". De la seva banda, Puig ha demanat "disculpes sinceres".

El Departament d'Igualtat i Feminismes va publicar divendres passat un vídeo a les xarxes socials amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. En resposta, l'alcalde accidental de Ribera d'Ondara, d'Aliança Catalana, va dir: "El càncer més gran que té Catalunya, autèntiques sectàries, a Ribera d'Ondara ben lluny, no sou benvinguts ni ara ni d'aquí uns mesos, ja està bé de destrossar la societat".

L'alcaldessa de Ripoll i presidenta d'AC, Sílvia Orriols, ha condemnat "enèrgicament" les declaracions de Puig i ha dit que "en cap cas" representen el seu sentit ni el del partit. "No admetrem cap actitud homòfoba dins les nostres files ni als nostres carrers", ha dit en un missatge a X, on també ha afegit que ja ha sol·licitat a la resta de membres de la direcció del partit que l'alcalde accidental sigui expulsat.

Per la seva banda, Albert Puig ha dit en un missatge breu publicat aquest dimarts a X que demana "disculpes sinceres" per les seves declaracions homòfobes. "Em vaig expressar molt malament. Lamento profundament si he ofès algú i reconec el dany que poden haver causat".

Únic alcalde d'AC a Lleida

Albert Puig és l'únic alcalde de la formació d'extrema dreta a la demarcació de Lleida. Ho és de manera provisional ja que l'actual alcaldessa del municipi, Elisabet Jové (AM), està de baixa per maternitat. Puig està al capdavant del consistori des de fa poc més de tres mesos després que prosperés la moció de censura d'AM i AC contra el govern en minoria del PSC. De fet, Orriols va assistir al ple extraordinari que es va celebrar el 13 de març per donar suport a Albert Puig, l'únic edil de la formació d'extrema dreta al municipi segarrenc.