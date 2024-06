Aliança Catalana expulsa del partit l'alcalde Albert Puig que ha titllat de "càncer" el col·lectiu LGTBI

La direcció d'Aliança Catalana ha acordat per unanimitat l'expulsió del partit de l'alcalde accidental de Ribera d'Ondara, Albert Puig, arran d'unes declaracions homòfobes de Puig a X en què titllava el col·lectiu LGTBI de ser "el càncer més gran que té Catalunya". La formació d'extrema dreta ha acordat tramitar la baixa disciplinària de Puig "pel seu posicionament contrari a l'ideari del partit", segons ha informat a X. La líder d'AC, Sílvia Orriols, ja havia demanat aquest mateix dimarts l'expulsió de l'edil de Ribera d'Ondara "per emetre discursos que contradiuen els objectius fundacionals del partit". Pocs minuts després de la petició d'Orriols, Puig ha demanat disculpes, també a través d'X, per les seves paraules LGTBI-fòbiques.