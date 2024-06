El Govern accepta “obrir el debat sobre seguretat” després de la revetlla però “fugint del populisme i el racisme”

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, ha explicat que, després dels crims que van causar la mort de tres persones a Girona i Barcelona durant la revetlla de Sant Joan, l’executiu està disposat a “obrir tots els debats que calgui sobre seguretat”. Amb tot, ha volgut matisar i deixar clar que, especialment en el cas de Girona, s’hauria de fer “fugint de discursos alarmistes, populistes, i sobretot de racistes i demagogs que només serveixen per a alimentar les infàmies de l’extrema dreta”. Plaja també ha remarcat que els fets de Girona i el de Barcelona “no guarden relació entre ells” tot i ser “extremadament greus”, i ha defensat que se’n pugui parlar “amb dades i propostes, des de la calma”.

Plaja, que ha volgut traslladar la “plena confiança” del Govern en funcions en la tasca dels Mossos d'Esquadra a l’hora de buscar i trobar a l’assassí de Font de la Pólvora, ha explicat que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat el “permanent contacte” amb els alcaldes de Girona i Barcelona després dels crims de la revetlla, i ha confirmat que anirà personalment a la reunió de la Junta de Seguretat extraordinària convocada a Girona per a dijous.

Per últim, ha comentat que des dels Mossos han posat en contacte amb els familiars de les víctimes per a que puguin “aportar informació rellevant per a la investigació” i, sobretot, “per posar-se a la seva disposició i facilitar al màxim uns moments que són molt complexos”.