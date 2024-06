La Generalitat reforçarà els protocols per garantir la integritat dels professionals sanitaris

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat que es reforçaran els protocols per garantir la integritat dels professionals sanitaris després dels episodis d'aldarulls a centres hospitalaris a Girona i a Terrassa. El primer cas està relacionat amb el tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora, quan familiars de les víctimes van intentar accedir a l'hospital on se les tractava i van protagonitzar enfrontaments amb els Mossos i amb els treballadors del centre.

El segon va passar ahir quan familiars d'una dona embarassada van agredir professionals de l'Hospital de Terrassa després que el part es compliqués.

Metges de Catalunya ha exigit avui mateix a Salut un pla per "erradicar la violència creixent" als centres sanitaris.

Fonts de Salut no han pogut concretar en què consistirà el reforç dels protocols, perquè la qüestió està en estudi, però han assegurat que es partirà de la base del que hi ha establert actualment per incrementar la seguretat.