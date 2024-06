Dos morts i dos ferits crítics en un accident de trànsit a Castellfollit del Boix

Dos morts i dos ferits crítics en un xoc a la C-37 a Castellfollit del Boix (Bages), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.05 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 75 de la C-37 o Eix Diagonal, que connecta Manresa i Igualada. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta i on s'hi ha vist implicat un tercer vehicle. A conseqüència de la topada, han mort les dues persones ocupants del turisme. A banda, hi hagut dues persones ferides crítiques –evacuades en helicòpter als hospitals de Bellvitge i la Vall d'Hebron- i quatre persones més ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes dues víctimes, són 67 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En el sinistre hi han treballat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat -que han fet tasques d’excarceració-, i vuit ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat la C-37 a Castellfollit del Boix en tots dos sentits de la marxa.