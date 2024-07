Dues germanes se suïciden hores abans de ser desnonades a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen el presumpte suïcidi de dues germanes de 54 i 64 anys, que han aparegut mortes la matinada d'aquest dilluns a Barcelona, unes hores abans de ser desnonades del seu habitatge. La notícia ha estat avançada per 'El País' i confirmada per fonts policials a 'El Periódico', del mateix grup editorial que aquest diari.

Els cossos de totes dues dones han estat trobats al pati interior de l'edifici on vivien, situat en el número 248 del carrer Navas de Tolosa de la capital catalana. Segons les mateixes fonts, tot indica que s'haurien llançat des del quart pis.

Les germanes tenien una ordre de desnonament per impagament del lloguer, amb la primera data de llançament programada per a aquest dilluns, 1 de juliol, a les 11.00 hores del matí. Segons 'El País', les germanes haurien deixat una nota al costat del comunicat del jutjat que ordenava el llançament per impagament.

A més d'efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), al lloc també ha acudit l'equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre els veïns de l'immoble, davant possibles afectacions psicològiques, seguint el protocol establert per a aquests casos.

Sense informe de vulnerabilitat

El propietari del pis, un particular, va interposar una demanda en el jutjat de primera instància el maig de 2023, sol·licitant el desnonament per expiració de termini i falta de pagament, segons ha informat El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mitjançant un comunicat.

Segons el TSJC, al moment de la presentació de la demanda, la part demandada, que actuava com a subarrendatària, no havia efectuat cap pagament des de març de 2021, acumulant un deute superior a 9.000 euros en el moment de la presentació de la demanda.

Atès que ningú es va personar en la causa, el procediment es va tramitar en rebel·lia i es va executar la sentència el gener de 2024, establint el desnonament per a aquest dilluns.

En aquest cas, no existeix cap informe de vulnerabilitat dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, a causa de la "impossibilitat" de realitzar aquest informe per part dels serveis corresponents. Segons els seus informes, els serveis socials van intentar contactar diverses vegades amb les inquilines de l'habitatge, sense obtenir resposta en cap ocasió.

El Ministeri de Sanitat compta amb la Línia 024 d'atenció a la conducta suïcida. Es tracta d'un telèfon d'ajuda a les persones amb pensaments, ideacions o risc de conducta suïcida, i als seus familiars i afins. En cas d'emergència vital imminent, pot cridar directament al telèfon d'emergències 112.