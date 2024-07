El Suprem no aplica l'amnistia a la malversació i manté l'ordre de detenció de Puigdemont

El Tribunal Suprem (TS) ha emès dues interlocutòries en què declara no amnistiable el delicte de malversació, i per tant deixa fora de l'àmbit d'aplicació de la llei l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. El TS també manté les ordres de detenció a l'Estat contra Puigdemont, Comín i Puig, l’aixeca contra Marta Rovira i no arxiva la inhabilitació de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa fins al 2030 i 2031. A més, també ha acordat promoure una qüestió d'inconstitucionalitat sobre el delicte de desobediència pel que havien estat condemnats els últims quatre.