Un 93,4% dels catalans que van votar el 12M tornarien a votar el mateix

El 93,4% dels catalans que van participar en les eleccions autonòmiques del passat 12 de maig tornarien a votar al mateix partit, un 4,5% canviarien el seu vot una vegada conegut el resultat, i un 8,3% dels que no van votar sí que haurien acudit a les urnes, segons indica una enquesta del CIS.

Així es desprèn de l'avanç provisional de resultats de l'enquesta postelectoral de les eleccions autonòmiques catalanes publicat aquest dimarts pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que va ser elaborada de l'11 al 17 de juny mitjançant 4.000 entrevistes telefòniques.

Per darrere va quedar Vox amb un 7,96% dels vots i 11 parlamentaris, els comuns amb un 5,82% dels vots i 6 diputats, la CUP amb un 4,09% dels suports i 4 escons i Aliança Catalana amb un 3,78% dels vots i 2 diputats.

Segons la percepció dels enquestats, el tema més debatut durant la campanya va ser la llei d'amnistia (29,3%), la independència de Catalunya (17,1%) i la immigració (5,6%).

Entre els enquestats que van anar a votar, un 61,9% ja tenia decidit el seu vot abans de l'inici de la campanya electoral, un 9,7% el va decidir al començament de la campanya, un 14,7% ho va fer uns dies abans de les eleccions, un 4,8% durant el dia de reflexió i un 8,5% el va decidir el mateix dia de les eleccions.

Així mateix, un 12,6% dels enquestats van canviar de vot durant les eleccions i un 21,2% dels votants va dubtar entre diversos partits. Entre aquests, els majors dubtes van ser entre PSC o Comuns (9,2%), Junts o ERC (8,9%), PSC o ERC (8,8%), PP o Vox (7,0%), i ERC o Comuns Sumar (6,6%).

Preguntats pel partit més pròxim a les seves pròpies idees, un 25% esmenten el PSC, un 11,8% a ERC, un 9,6% al PP, un 9,2% a Junts, un 5,9% a Vox, un 4,3% a Comuns Sumar, un 3,5% a Podemos, un 3,3% a la CUP i un 1,8% a Aliança Catalana, mentre que un 12,2% diu que cap.

Les raons per votar a un partit

Quant a les raons principals per a votar a la formació triada, destaquen que és el partit que millor representa les seves idees (54,4%), per la seva posició respecte al nacionalisme català (31,1%) i perquè es necessita un canvi (17,7%).

Segons l'estudi, un 27,4% dels enquestats vota sempre pel mateix partit en unes eleccions autonòmiques catalanes, un 26,6% sol votar al mateix partit i un 42,3% opta per un partit o un altre segons què més els convenç en aquell moment.

Pel que fa als mitjans per informar-se sobre les eleccions, els principals van ser la televisió (60,8%), la premsa digital (35,8%), les xarxes socials (33,5%), la ràdio (24,3%) i la premsa en format imprès (12,8%).

Sobre el sentiment identitari, un 14,8% dels enquestats se sent únicament català, un 20,3% se sent més català que espanyol, un 47,6% se sent tant espanyol com català, un 6,1% se sent més espanyol que català i un 5,8% se sent només espanyol.