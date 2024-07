Amnistiats 46 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O

Els 46 agents de la policia espanyola processats per les càrregues a diversos centres electorals durant el referèndum de l'1-O del 2017 a Barcelona han estat amnistiats pel titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, Francesc Miralles. D'aquesta manera, se n'extingeixen la responsabilitat penal.

El jutge exposa a la seva resolució que "l'amnistia ha de ser aplicada als investigats en el present procediment, ja que les actuacions investigades van ser d'escassa durada individual, emmarcades en un objectiu policial definit i que no van continuar un cop aconseguit l’objectiu, sense que es prolonguessin en el temps més enllà de la mateixa maniobra policial d’entrada i sortida dels diversos col·legis electorals”.

Les penes

El magistrat subratlla que cap dels fets investigats, excloent-ne la causació de lesions, va superar "el llindar de gravetat necessari per excloure l'aplicació" de la llei d'amnistia. En aquest sentit, aclareix que la normativa permet amnistiar els delictes de lesions que podrien arribar a ser castigats amb penes de fins a cinc anys de presó. I en el cas dels policies nacionals, argumenta, seria aplicable un possible delicte d'atemptat contra la integritat, una pena que no supera els quatre anys de presó, i per això, considera el magistrat, "clarament s'han de considerar aquests fets igualment amnistiables".

La defensa de nous policies va presentar aquesta petició, en assegurar que els agents no van cometre cap delicte perquè van actuar emparats per una ordre d'una magistrada del TSJC. Afegeix que tampoc no van cometre cap vexació greu ni tortura.