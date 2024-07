Sabrià dimiteix com a viceconseller pel cas dels cartells contra Maragall: "No ho faig perquè sigui culpable de res"

Sergi Sabrià ha anunciat que dimiteix com a viceconseller del Govern, pel cas dels cartells contra els germans Maragall. En una roda de premsa des de la seu d'ERC, aquest dijous al migdia, Sabrià ha argumentat que no ho fa perquè sigui ni se senti "culpable de res", sinó perquè és la "millor aportació" al projecte col·lectiu que "s'està esberlant": "Això ERC no s'ho mereix". La vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà; la consellera Natàlia Mas Guix; el propi Ernest Maragall; la direcció del grup parlamentari amb Josep Maria Jové i Marta Vilalta; així com directors i tècnics de comunicació i altres càrrecs tant d'ERC com del Govern han assistit a la roda de premsa per donar suport a Sabrià. En total hi havia una quarantena de persones.

ERC ha citat a declarar dilluns que ve l'exdirector de comunicació del partit durant el març de 2023, Tolo Moya, en el marc del cas dels cartells de l'Alzheimer i contra Pasqual Maragall i Ernest Maragall.

Tal com va avançar ahir 'La Vanguardia' i va poder confirmar l'ACN, el responsable dels codis ètic i de conducta ja ha citat Moya pel dia 8. Moya, de baixa des de fa uns dies, és assessor de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, segons la web de l'òrgan. Hi haurà altres citats a declarar, com ara el propi Sabrià, encara sense data.

"Pas al costat" anunciat

Sabrià ja va anunciar que faria un "pas al costat" el 17 de maig, tal com va avançar l'ACN en primícia, quan va explicar que deixaria la política institucional quan arribi el nou govern. En una carta va apuntar que emprendrà nous camins professionals: "És l’hora de cares noves i idees noves, de deixar pas a nous lideratges".

Sabrià, que va ser portaveu, president del grup parlamentari d'ERC, cap de l'oficina d'Aragonès a la presidència, i alcalde de Palafrugell, es mostra "convençut" que el partit compta amb una nova generació "preparada per prendre el relleu".