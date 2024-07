Els Mossos incrementen la capacitat operativa amb 882 efectius més

Els Mossos d'Esquadra han presentat aquest divendres el pla de seguretat integral per aquest estiu, que incrementa la capacitat operativa de les comissaries d'arreu de Catalunya amb 882 efectius més respecte a l'estiu del 2023 i augmenta fins als 1.500 els agents de les unitats d'ordre públic, destinats a donar resposta a "situacions crítiques". A més, dels 800 agents que sortiran de la nova promoció que s'incorporarà durant la segona quinzena d'agost, 400 es destinaran a reforçar la seguretat durant la celebració de la Copa Amèrica. El comissari en cap, Eduard Sallent, ha dit que el pla d'estiu prioritza la lluita contra les violències sexuals, la multireincidència i el manteniment de l'ordre públic i la seguretat durant les nits.

El dispositiu de seguretat del cos per aquest estiu s’ha dissenyat a partir de la unificació del pla Hèlios i el pla Ònix 2024, dos plans elaborats per “fer front als diferents reptes de seguretat d’aquest estiu” que, segons Sallent, es preveu “d’alta complexitat”. Entre els principals reptes assenyalats pel cos hi ha l’arribada “massiva” de turistes i, per l’altra, els incidents que es registren en l’àmbit de la nit i el lleure en les zones amb més concentració de persones i major incidència delictiva.

Més capacitat operativa que l’estiu passat

Així, el pla del cos activarà recursos “extraordinaris” a través d’una bossa d’hores extra per incrementar la capacitat operativa de les comissaries d’arreu del territori amb 882 efectius més respecte a l’estiu del 2023. A més, un total de 81 efectius s’han incorporat ja a comissaries de Barcelona, Badalona, Mataró, Blanes i Salou-Vila-Seca des del passat 17 de juny. Alhora, les Unitats d’Ordre Públic arribaran aquest estiu als 1.500 efectius per tal “d’assegurar una resposta adequada davant d’incidents crítics”.

D’altra banda, el cos també ha incrementat els efectius policials amb capacitat de comandament, els 96 sotsinspectors nous, 170 sergents més i 369 caporals que es troben fent la fase de pràctiques.

A més, a partir de l’agost, una nova promoció de 800 mossos també es preveu que reforci la presència policial al territori, especialment a Barcelona. De fet, d’aquests 800, uns 400 es destinaran a reforçar la seguretat durant la Copa Amèrica.

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial. / Marta Vidal

Turisme

Davant la previsió que Catalunya assoleixi un nou rècord de turistes durant els pròxims mesos, el pla de seguretat dels Mossos també preveu desplegar dispositius específics amb agents uniformats i de paisà destinats a fer front a les diferents tipologies delictives vinculades als espais públics i el turisme. Així, s’incrementarà l’activitat policial en “punts concrets” de la via pública considerats estratègics amb l’objectiu de reduir la incidència delictiva en aquelles zones amb més concurrència de persones.

“El creixement del nombre de visitants és un factor determinant pel que fa a la necessitat de reforçar la seguretat, perquè hi ha un seguit de delictes vinculats a l’oci, l’estiu i el turisme, i una delinqüència especialitzada a buscar víctimes d’altres llocs”, ha afirmat Sallent.

També vinculat a l’aglomeració turística, el cos destinarà més efectius al pla antiterrorista. Durant l’estiu el nivell d’amenaça es mantindrà en el nivell quatre reforçat i, en aquest sentit, el cos reforçarà la “prevenció” a través d’un augment d’hores extraordinàries que permetin desplegar més recursos a les zones crítiques.

Oci nocturn i festes majors

D’altra banda, el comissari en cap del cos també ha subratllat que els esforços de cara aquest estiu se centraran també en la “prevenció” d’incidents en festes majors i situacions d’aglomeració. Així, s’incrementaran els efectius destinats a aquest tipus d’activitats i s’aplicaran “dispositius més robustos”, amb filtres i controls, per tal de garantir que es desenvolupin sense incidències i “per evitar que persones alienes a la festa realitzin actes violents i desordres públics”. En aquests casos, es desplegaran dispositius amplis amb presència de diferents unitats però sobretot amb equips d’ordre públic.

Precisament, en el cas dels dispositius nocturns, el comissari ha afirmat que s’han dissenyat també per poder “donar resposta a la violència situacional”, és a dir, a aquella que es dona arran de factors inhibidors com les drogues i l’alcohol. Alhora, ha alertat de l’augment de la presència d’armes blanques en els espais d’oci. Segons dades del cos, dels 45 homicidis registrats enguany el 42% van ser per arma blanca i, a més, en el primer semestre de l’any, Mossos d’Esquadra ha intervingut una mitjana de més de 200 armes blanques al dia.

Finalment, pel que fa a la mobilitat, durant els mesos d’estiu, i en especial en les operacions de sortida i de retorn de vacances, Mossos d’Esquadra incrementarà la presència de patrulles de trànsit en vies amb un major nombre de desplaçaments com l’AP7, amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i reduir la sinistralitat. Així mateix, es realitzaran controls de velocitat, d’alcohol i drogues per minimitzar els accidents de trànsit i reforçaran les àrees de servei per prevenir furts i robatoris amb força.