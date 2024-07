Junts, ERC, Òmnium i ANC es reuneixen a Waterloo per abordar el retorn dels exiliats i les resolucions sobre l'amnistia

Reunió a Waterloo aquest diumenge entre Junts, ERC, Òmnium i l'ANC, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts presents a la trobada. A la reunió abordaran el retorn dels exiliats després de les resolucions del Suprem sobre l'amnistia, una estratègia conjunta, així com possibles mobilitzacions per defensar la llei.

Tal com ha pogut saber l'ACN, per part dels partits hi hauria el secretari general de Junts, Jordi Turull; la vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret; el membre de l'equip negociador d'ERC i secretari general adjunt d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional del partit, Juli Fernàndez; el president de l'ANC, Lluís Llach; i representants d'Òmnium.