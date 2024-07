L'acusat de la salvatge violació d'Igualada condemnat a 35 anys de presó

Brian Raimundo Céspedes ha estat condemnat a 35 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada per la salvatge violació d'una adolescent de 16 anys en un polígon industrial d'Igualada l'1 de novembre de 2021, segons la sentència de l'Audiència de Barcelona. El tribunal li imposa 20 anys menys un dia de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, amb l'agreujant de discriminació per raó de gènere, i 15 anys per agressió sexual "amb introducció de membres corporals o objectes", aplicant el mateix agreujant. La pena es completa amb prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 quilòmetres de la víctima i a comunicar-se amb ella per qualsevol via, inhabilitació i el pagament d'una indemnització de 332.727,65 euros. El fiscal va sol·licitar durant el judici 45 anys de presó.

La violació va ocórrer a la nit de Halloween de 2021, durant la matinada del 31 a l'1 de novembre. La víctima, que llavors tenia 16 anys, havia sortit de festa amb unes amigues i va acabar a la discoteca Epic, situada a un polígon industrial als afores d'Igualada. Vora les quatre de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir caminant a l'estació de tren d'aquesta ciutat per a tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. Però mai va arribar. Tampoc va pujar a cap tren.

La jove va ser trobada inconscient i seminua cap a les 6 de la matinada per un camioner, qui, en veure-la estesa a terra, va creure que estava morta i la va tapar amb una manta abans de cridar als serveis d'emergència. Quan van arribar els sanitaris, es van adonar que l'adolescent seguia amb vida i va ser traslladada d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l'agressió sexual. Els metges van haver d'operar-la diverses vegades.

Sis mesos de recerca

A partir d'aquí va començar un calvari per a la família. El cop al cap impedia a la víctima recordar aquesta experiència traumàtica (encara pateix amnèsia) i va fer més difícil als Mossos d'Esquadra identificar a l'autor de l'agressió perquè no podia brindar cap pista. En el lloc on va ser atacada no hi havia càmeres de seguretat. Van ser instal·lades un mes després. Al cap de sis mesos, la policia va detenir a l'acusat, que tenia antecedents per delictes de violència sexual en l'àmbit familiar. El processat, que ara té 24 anys i residia a Igualada, continua a la presó des del 23 d'abril de 2022. En el judici està previst que declarin els agents que es van encarregar de la recerca i que són una peça clau en el procés.