L'Audiència Nacional invalida el cas Tsunami des de 2021 i posa en perill la causa contra Puigdemont

La Sala penal de l'Audiència Nacional ha estimat el recurs de Marta Molina, una de les investigades en la causa de Tsunami Democràtic, i ha declarat la invalidesa de totes les diligències que el jutge instructor, Manuel García Castellón, va acordar amb posterioritat al 29 de juliol de 2021, data en la qual va dictar un acte de pròrroga de sis mesos de la recerca. Aquesta decisió posa de debò en perill la causa que se segueix en el Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont per un delicte de terrorisme, ja que les diligències «genuïnament incriminatòries» que van portar l'assumpte davant l'alt tribunal, és a dir, l'acte en la qual s'apuntaven indicis contra el dirigent independentista i l'exposició raonada remesa a l'alt tribunal el novembre de 2023, són de dates molt posteriors.

Altres fonts del Suprem assenyalen, no obstant això, a la importància que els fets incriminatoris en els quals es va basar la imputació de Tsunami, com van ser les intervencions telefòniques on s'assenyalava el possible coneixement i acceptació per part de l'expresident de les actuacions de les cèl·lules de Tsunami, són anteriors a juliol de 2021. Segons aquestes fonts, la pilota podria estar de nou en la teulada de l'instructor Manuel García Castellón. La recerca a Puigdemont per terrorisme, en tot cas, queda oberta al que pugui sol·licitar ara el seu defensa i al que determini el mateix Tribunal Suprem.

En el seu acte, el tribunal especifica que la pròrroga va «ser extemporània» i ordena al jutge Manuel García Castellón que dicti la resolució establerta en l'article 779 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, segons el qual l'instructor ha de decidir si continua amb la causa o dicta el sobreseïment i per a això, s'haurà de basar només en les diligències acordades abans del 29 de juliol de 2021.

El 2 d'agost de 2021, tres dies passat el termini legal, García Castellón va signar l'acte en el qual dictava la primera de les cinc pròrrogues de recerca. Encara que l'escrit va datat del 30 de juliol (i malgrat que en ell es diu que la pròrroga de sis mesos començarà un dia abans, el 29 de juliol), la signatura electrònica és del 2 d'agost, fora de calendari.

Pròrroga

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que també exerceix la defensa de l'excap de gabinet de l'expresident Josep Lluís Alay, va presentar un recurs en el qual argumentava que la instrucció mai es va prorrogar amb anterioritat al fet que vencés el primer termini d'instrucció el 29 de juliol de 2021, per la qual cosa considerava que tot l'instruït amb posterioritat ho havia estat de manera il·legal. Però cinc dies més tard, el jutge va rebutjar aquesta nul·litat i, en el seu lloc, va prorrogar per sis mesos més la instrucció, en entendre que encara faltaven diligències per practicar, estar pendent el recurs del fiscal i de diversos dels imputats davant la sala penal contra la imputació de terrorisme i, fins i tot, de la decisió del Tribunal Suprem respecte de l'exposició raonada elevada per l'instructor perquè assumís la recerca i imputés a Puigdemont.

En sentit contrari, el jutge García Castellón considerava que el termini d'instrucció no va arribar a expirar per l'acte de 30 de juliol de 2021 en el qual va acordar la pròrroga i li «va donar continuïtat sense que es produís cap interrupció».

Contradictori

No obstant això, per a la sala penal aquest raonament de l'instructor resulta contradictori. «No cal sostenir sense detriment de la congruència, que un termini finalitza el 29 de juliol de 2021 i també que no ha finalitzat el dia 30 següent. Encara que tots dos fets, que l'expiració i la seva pròrroga siguin pròxims – estan separats per menys de 24 hores- és palmari que el primer s'havia produït quan es va acordar el segon». Per tot això, el tribunal conclou que la proximitat temporal d'expiració de termini i pròrroga no indica continuïtat en la instrucció, sinó precisament el contrari: la solució d'aquesta continuïtat.

En el cas d'un altre dels recurrents, l'investigat Josep Lluís Alay, la sala rebutja el seu recurs en el qual demanava el sobreseïment a conseqüència de l'expiració del termini d'instrucció. Els magistrats consideren que Alay constava en aquest causa com investigat abans del 29 de juliol de 2021, dia en què va concloure la fase d'instrucció, encara que no hagués prestat declaració com a tal. La sala indica que serà ara el jutjat el que, amb llibertat de criteri i ajustant-se a les diligències practicades dins del període d'instrucció que va concloure el 29 de juliol de 2021, resolgui el que consideri oportú.