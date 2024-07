García Castellón arxiva el cas Tsunami i obligarà a la fi de la causa per terrorisme de Puigdemont

El jutge de Manuel García Castellón ha acordat el sobreseïment provisional i arxivament de la causa Tsunami Democràtic en la qual figuraven deu persones investigades, entre elles l'exsecretària general d'ERC Marta Rovira. L'instructor adopta aquesta decisió després de conèixer l'acte de la Sala penal de l'Audiència Nacional que invalida totes les diligències acordades per l'instructor en els últims tres anys perquè el jutjat va prorrogar la recerca el 30 de juliol de 2021, un dia després del termini previst per la llei.

Així mateix, el magistrat acorda remetre testimoniatge de la seva resolució, així com la de la Sala penal de l'Audiència Nacional a la Sala Segona del Tribunal Suprem, “per a la seva unió i altres efectes que procedeixin en el seu procediment de causa especial” en la qual segueix investigat Carles Puigdemont. D'aquesta manera, el Suprem sembla abocat a arxivar la causa contra l'expresident català.

Marta Rovira

En concret l'arxiu beneficia a Marta Molina, Josep Lluis Alay, Oriol Soler; Xavier Vendrell, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez Selles, Oleguer Serra; Jaume Cabani, Nicola Flavio Giulio Flogia i Marta Rovira. En el cas d'aquesta última aquesta decisió li dona via lliure per a tornar a Espanya, ja que el jutge del Suprem Pablo Llarena ja havia aixecat l'ordre de detenció que ella tenia pendent pel delicte de desobediència en aplicar-li l'amnistia.

D'aquesta manera, García Castellón assumeix el criteri de la Sala penal que assenyalava en la seva resolució que una vegada anul·lades totes les diligències acordades en aquests últims tres anys, i d'acord amb el que es disposa a l'article 779 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, s'havia de pronunciar comptant únicament amb el material existent fins a juliol de 2021.

El jutge explica que aquest article de la llei recull les diferents vies d'actuació que té l'instructor una vegada que s'han practicat totes les diligències de recerca i que passen en aquest cas per continuar el procediment amb l'acte de procediment abreujat o el sobreseïment d'aquesta.

Retorn a Catalunya

Marta Rovira, podria tornar a Catalunya després de més de 6 anys a l'exili aquest dissabte al matí per participar presencialment a l'assemblea de dones del partit. "No sé si serà possible, avui tenim moltes reunions però m'encantaria", ha afegit en una entrevista a Rac 1 després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón hagi arxivat la causa contra Tsunami Democràtic. Rovira considera que és una "certa justícia poètica" de la manera que ha passat, per un defecte de forma pel que fa als terminis. I ha afegit que el jutge porta molt temps prorrogant la causa per poder-la "polititzar". "Estic emocionada, és un moment molt especial i ahir vaig haver de pessigar-me vàries vegades", ha afegit.

No han declarat

El magistrat explica que a les persones investigades en aquesta causa no se'ls ha pres declaració en dates anteriors al límit temporal de juliol de 2021 que ha fixat la Sala penal, per la qual cosa procedeix l'arxiu del procediment contra elles.

Per a l'instructor, aquestes diligències inclouen fets que són susceptibles de manera "inequívoca d'un delicte de terrorisme", però amb el pronunciament de la Sala no existeixen motius suficients per atribuir la comissió als investigats.

Els magistrats de la Sala penal de l'Audiència Nacional Alfonso Guevara, Ana María Rubio i Carlos Fraile Coloma, aquest últim en qualitat de ponent, van anul·lar les perquisicions de García Castelló des de juliol de 2021 després de considerar el recurs que va interposar la investigada Marta Molina Álvarez (Mandela), a qui se li atribueix haver coordinat l'actuació de Tsunami contra la sentència del 'procés'.