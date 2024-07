Vídeo | Moren els dos homes ocupants d'un ciclomotor després de xocar amb una patrulla de Mossos

Els dos homes ocupants d'un ciclomotor han mort aquest dilluns a la nit en xocar amb un cotxe de Mossos en el Pont del Mil·lenari de Tortosa. La patrulla anava a un servei quan va impactar contra el ciclomotor. Un dels ocupants va morir a l'acte mentre que l'altre va caure al riu Ebre. El sinistre va tenir lloc sobre les 11 de la nit en el punt quilomètric 12,5 de la C-42. Després de diverses hores de cerca els Bombers de la Generalitat van trobar el cos sense vida d'aquesta persona que va caure al riu. Les víctimes tenien 22 i 41 anys i residien a Roquetes.

El cadàver d'un dels ocupants del ciclomotor es va localitzar en la via i l'altre va caure a l'Ebre a conseqüència del sinistre, que s'està investigant per la policia local de Tortosa. Segons fonts judicials, la moto circularia sense llums quan el cotxe policial, que es desplaçava amb les llums activades a cobrir un crit d'alerta al nucli de Jesús, va impactar contra aquest vehicle de dues rodes.

Després de l'accident es va activar un dispositiu de cerca amb 13 dotacions de bombers amb embarcacions dels parcs de Tortosa i Mora d'*Ebre, així com vehicles de rescat d'Amposta, unitats canines de rastreig i submarinistes del Grup d'Actuacions Especials.

Primera recerca

Es va iniciar una primera recerca en una àrea estimada d'uns 3,9 quilòmetres entre el pont i l'Illa dels Bous separant per sectors per a millorar la cerca. Les embarcacions amb il·luminació anaven pel centre del riu i pels dos marges, a més de rastrejar per terra amb gossos.

Com que no va donar resultat la primera cerca ràpida es va ampliar a l'Illa de Vinallop, per la zona esquerra del riu. Sobre les tres de la matinada una de les embarcacions va localitzar el cos a l'Ebre, a uns 400 metres del pont. Un submarinista va rescatar el cadàver.

A més de bombers, al lloc es van desplaçar dues ambulàncies, policia local, que investiga les causes de l'accident, i agents dels Mossos d'Esquadra.