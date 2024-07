Augmenten a 46 els focus de llengua blava i les restriccions s'estenen per tot Catalunya

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha informat que han augmentat fins a 46 els focus de llengua blava, per la qual cosa ha ampliat la zona de restriccions al conjunt del territori català. Respecte a l'última actualització, s'han declarat 26 focus més de llengua blava en bestiar, per la qual cosa ja són 46 els focus confirmats pel laboratori de referència d'Algete (Madrid).

Dels 26 nous focus, 18 són explotacions de bestiar oví i 8 explotacions, de boví. Acció Climàtica ha informat que les comarques amb algun nou positiu són Garrotxa i Moianès, que se sumen a les ja afectades prèviament d'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Maresme, Osona, Ripollès i Pla de l'Estany.

Consum sense problemes

Davant l'extensió de la llengua blava, la Generalitat ha decretat que la zona restringida passa a abastar tot el territori de Catalunya. Això significa que en un radi d'uns 150 quilòmetres del punt del focus s'ha de vacunar als animals i es regula el moviment d'aquests. Des de fa setmanes s'estan vacunant les espècies més sensibles (bestiar oví i boví) per a frenar l'extensió de la malaltia.

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, però que no afecta les persones ni tampoc a la carn, la llet o els productes derivats del bestiar, que es poden consumir sense problemes.