L'independentisme català prepara un dispositiu que custodiï el retorn de Puigdemont

Els partits i les entitats independentistes treballen ja a ple rendiment en el disseny del dispositiu per al possible retorn de Carles Puigdemont. És la comesa que va sortir de la reunió del passat diumenge a Waterloo liderada per l'expresident i que va aconseguir reunir representants d'ERC, la CUP, ANC i Òmnium. L'objectiu, segons ha pogut saber 'El Periódico', del mateix grup editorial que aquest diari, és que, si hi ha ple d'investidura i Puigdemont decideix complir amb la seva promesa, es faci un "retorn de país" i milers de persones es mobilitzin per garantir que l'expresident pugui ser present al Parlament sense ser detingut abans.

Sobre la taula tenen l'esbós d'un dispositiu "multitudinari" i, encara que la concreció s'aborda amb total hermetisme, fonts coneixedores de les converses asseguren que hi ha diferents plans damunt de la taula. Des d'un retorn amb total discreció que permeti garantir l'arribada de Puigdemont al Parlament sense ser interceptat -l'expresident sempre ha fet gala de tenir diferents alternatives per aconseguir-ho-, fins a una mobilització que el custodiï des de la frontera fins a la Cambra i que també garanteixi la seva sortida. El primer objectiu, en tot cas, és que no sigui detingut just quan travessi la frontera i pugui arribar a la institució.

Hi ha qui recupera la referència a l''operació Castell' que es va arribar a planejar per defensar la declaració unilateral d'independència de 2017 amb milers de persones bloquejant els carrers confrontants amb el Palau de la Generalitat i que mai es va arribar a activar, però aquesta vegada adaptat i aplicat als voltants del Parlament de cara al ple d'investidura. "Hi ha plans que poden tornar a tenir vigència, encara que el dispositiu del qual s'ha anat parlant muta en funció del context", asseguren.

I és que en aquesta trobada a Waterloo, rellevant per produir-se després d'anys de contactes més aviat escassos o improductius dins de l'independentisme, Puigdemont també va comunicar la seva inquietud per la seva situació judicial en aquests moments.

S'ha donat carpetada a la causa del Tsunami, però el Tribunal Suprem ha pres la decisió de no amnistiar la malversació en la causa del 1-O, la qual cosa manté vigent l'ordre de detenció nacional contra el líder postconvergent. En el cas de la suposada trama russa del 'procés', el jutge l'acusa d'alta traïció, malversació i, ara també, organització criminal. I a tot això se li suma que la setmana que ve, el 16 de juliol, se li acaba la immunitat com a eurodiputat una vegada es constitueixi el nou Parlament Europeu, moment a partir del qual caldrà veure si el jutge Pablo Llarena s'aventura o no a reactivar l'euroordre perquè sigui extradit pel delicte de malversació.

Davant tota aquesta olla de pressió judicial, la qüestió és si Puigdemont tornarà en un ple en el qual ell sigui el candidat a la investidura i que, malgrat saber per endavant que serà fallida perquè el PSC no s'abstindrà, serveixi per tornar en gran, o si s'esperarà que Illa faci un pas endavant. També està per veure el quan i si podrà evitar o no la detenció. Algunes fonts de Junts asseguren tenir marcat en vermell l'última setmana d'aquest mes i la primera d'agost i, de fet, el partit ja ha convocat un acte al sud de França pel dia 27 de juliol. Des de la direcció postconvergent asseguren que l'objectiu és commemorar el quart aniversari de la formació, però a ningú se li escapa que també servirà per exhibir múscul de cara al retorn.

El risc de detenció

Amb la situació actual, dins i fora del partit ja assumeixen que si tracta de tornar, ja no s'exposa a una detenció tècnica per lliurar un requeriment judicial, com es va fer amb l'exconsellera Clara Ponsatí, sinó a un arrest en tota regla i posterior trasllat a Madrid per ser posat a la disposició del jutge Llarena, que podria decretar presó preventiva. Es tracta d'un escenari que no es contemplava, o almenys no amb la certesa actual, quan Puigdemont prometia una vegada i una altra en campanya que tornaria. "Durant la reunió del diumenge va admetre que estava descol·locat", asseguren fonts coneixedores de les converses, i no va faltar qui li va demanar que potser no hauria d'arriscar tant. Però ell, ara com ara, manté que vol complir amb el promès, per la qual cosa l'objectiu és intentar evitar una detenció.

De moment, el president del Parlament, Josep Rull, ja ha activat la maquinària parlamentària per assegurar-se que continua vigent, i que té totes les garanties, el protocol de la Cambra aprovat el 2017 per regular l'entrada de la policia a la institució. Segons aquest, només ell pot autoritzar l'entrada d'agents policials dins de la Cambra. També l'ANC ja ha reconegut públicament estar involucrada en els preparatius de retorn sempre que transcendeixi a Junts com a partit, mentre Òmnium es limita a confirmar que està "parlant amb tothom per avaluar possibles escenaris de les pròximes setmanes".

L'impacte sobre la investidura

Més enllà de la logística que s'ideï pel retorn de Puigdemont, la resposta policial pot tenir un impacte directe en la investidura. En el cas de tornar, hi ha tres cossos policials que podrien actuar una vegada travessada la frontera: Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. No és el mateix que intervingui la policia catalana que el fet que ho facin els cossos de l'Estat, ja que part de l'independentisme podria identificar aquesta actuació directament amb el Govern socialista i, per tant, assenyalar a Salvador Illa com a partícip.

I és que, aquí, la gran paradoxa recau de nou sobre ERC, que fins ara ha participat de les converses per acompanyar amb mobilitzacions el retorn de Puigdemont i, alhora, està negociant un acord amb el PSC, una interlocució que assegura que avança "a bon ritme". El temor dels socialistes, que fins ara han tractat de llevar ferro al retorn de Puigdemont perquè consideren que la societat catalana està "en un altre moment", és que els republicans es vegin arrossegats per un eventual ressorgiment de l'independentisme al carrer, que en tot cas calculen que seria breu en el temps.

Així doncs, el que es dissenya com un dispositiu en nom d'un retorn èpic del president que va marxar a Bèlgica fa set anys per esquivar les conseqüències judicials de l'1-O es converteix, alhora, en una bomba de rellotgeria que posarà a prova el vincle que han teixit el PSC i ERC per explorar un acord.