Dirigents d'ERC proposen a Forcadell que presideixi el partit a partir del congrés del novembre

Dirigents d'ERC han proposat a l'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell, que assumeixi la presidència del partit a partir del congrés del 30 de novembre, tal com ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts republicanes. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, considera que Forcadell pot ser una figura de consens intern, i que és el nom idoni per a una presidència que pugui aglutinar les diferents sensibilitats del partit. La proposta ja s'ha fet arribar a Forcadell, que va ser empresonada després de permetre les votacions de la 'desconnexió' del 2017. De la seva banda, de moment l'expresident Oriol Junqueras manté que es vol presentar a la reelecció per tornar a ser el president d'ERC:

Tal com ha pogut saber l'ACN, entre els dirigents que veuen bé Forcadell com a propera presidenta d'ERC hi ha tant noms de l'executiva actual, del grup parlamentari, com de l'actual Consell Executiu en funcions.