Rovira, Wagensberg i Campmajó ja són a Catalunya

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha tornat aquest divendres a Catalunya després de passar els últims sis anys, tres mesos i 15 dies a Suïssa, país al qual es va anar per a evitar ser empresonada per la seva participació en l'organització del referèndum del 1-O. El retorn s'ha fet realitat ara perquè el dilluns l'Audiència Nacional va arxivar la causa del Tsunami Democràtic per un defecte de forma. Amb aquest cas desactivat, torna perquè ja no hi ha risc que acabi a la presó.

Rovira ha tornat a Catalunya aquest matí amb cotxe a través de la frontera amb França i ho ha fet acompanyada pel diputat d'ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, el periodista Jesús Rodríguez, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, i l'empresari i activista gironí Josep Campmajó. Aquestes quatre persones, igual que Rovira, també han quedat exonerades del cas Tsunami, per la qual cosa també s'ha esvaït el perill a ser detinguts.

Cantallops, primera parada

La primera parada de la comitiva ha estat Cantallops, un municipi de la comarca de l'Alt Empordà, a vint minuts amb cotxe de la frontera francesa. Aquest ha estat el lloc triat perquè Wagensberg, malgrat haver nascut a Barcelona, s'ha criat allí. També és on viuen els seus pares. A la seva arribada, a la comitivia li esperaven unes 300 persones, entre elles nombrosos dirigents independenistas d'ERC -Marta Vilalta-, Junts -Jordi Turull- i la CUP -Eulàlia Reguant-. També el diputat dels Comuns David Cid. Però si un retrobament política ha estat destacat és el que ha viscut Rovira amb el expresident del seu partit, Oriol Junqueras. Els dos han aparcats les seves diferències per uns minuts i s'ha fos en una abraçada.

Els cinc retornats en el moment d'arribar a Cantallops, amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, amb el puny alçat. / Jordi Borràs

En les seves primeres paraules, Rovira ha començat per la part personal del seu retorn: "Havia somiat moltes vegades en aquest moment. Estem molt feliços de tornar a casa". Però ràpidament el seu discurs s'ha orientat cap al polític, en concret per a reivindicar que el seu retorn és un triomf per a tot el moviment independentista. "Hem guanyat, això és una victòria absoluta i ho hem de celebrar”, ha proclamat. "Hem vingut aquí per a acabar el que comencem, per a recomençar, per a unir a l'independentisme", ha reblat, després de repassar els delictes pels quals va ser investigada, ella i uns altres dirigents independentistes.

Els cinc dirigents i activistes independentistes han arribat junts i acompanyats per les altres tres persones que també s'han deslliurat de l'acusació del Tsunami però que van decidir no anar a Suïssa, Oriol Solé, Marta Molina i Xavier Vendrell. Un altre beneficiat per l'arxivament de la causa ha estat el expresident Carles

Puigdemont, però no ha pogut torna perquè continua pesant sobre ell un delicte de malversació pel qual, si torna, podria ser detingut.

Aquest no és l'únic acte públic del dia. La comitiva es desplaçarà després fins a la capital catalana per a assistir a un acte de rebuda organitzada per Òmnium Cultural a les 13.00 hores davant de la seva seu.

A la tarda, a Rovira també la hi espera en la seu d'ERC al carrer de Calàbria de Barcelona. Serà per a presidir una reunió de l'executiva que s'ha convocat a les 15.00 hores amb un tema 'calent': la direcció decidirà els culpables i les sancions per la polèmica dels cartells de burla als germans Maragall.

Líder del 'procés'

Després del expresident Carles Puigdemont (Junts), que segueix a Bèlgica, Rovira era l'altra gran líder del 'procés' que romania a l'estranger. Ella va anar en el seu moment una de les impulsores del referèndum del 1-O i un dels cervells del procés independentista. Això li va valer que la justícia la posés al punt de mira. Però igual que va ser partidària de la via unilateral a la independència fins a 2017, després d'aquesta convulsa tardor que va acabar amb la intervenció de la Generalitat, també va ser una de les grans impulsores del canvi d'estratègia d'ERC. El partit republicà va abandonar la unilateralitat i va virar cap a una aposta pel diàleg i per arribar a acords amb l'Estat.

Aquest viratge cap al pactismo ha estat el que ha acabat desencallant el seu retorn. La qüestió és que a partir de 2019 #ERC va entrar en un espiral negociador amb el #PSOE pel qual els republicans van començar a donar estabilitat a Pedro Sánchez en el Congrés a canvi de reformes per a treure el 'procés' dels tribunals. Primer van arribar els indults, després la derogació de delicte de sedició i, finalment l'amnistia. Tot aquest procés ha acabat aplanant el retorn de Rovira.