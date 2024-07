Les recusacions de magistrats retarden l'aplicació de l'amnistia als casos en mans del Suprem

L'aplicació de l'amnistia es retarda al Tribunal Suprem. La setmana que ve se sabrà quant. Tot dependrà de la decisió que adoptin els magistrats de la Sala Segona davant les recusacions de diversos dels seus membres que han presentat la consellera d'Educació Anna Simó i l'exconseller Jordi Turull. La primera va ser condemnada per desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l'alt tribunal ja ha establert que aquest delicte entra dins del que preveu la llei que estableix la mesura de gràcia, mentre que el segon s'emmarca dins de les excepcions de la pròpia norma, per la qual cosa no és amnistiable.

Fonts de l'alt tribunal assenyalen a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial, que els magistrats de la Sala Segona recusats, entre els quals hi ha el seu president, Manuel Marchena, han de decidir si s'abstenen voluntàriament o si donen tràmit a la recusació. Abans de prendre qualsevol decisió esperaran que la setmana que ve acabi el termini per comprovar si més persones previsiblement afectades per l'amnistia entenen que s'han d'apartar.

El criteri seguit per la Sala durant tota la instrucció ha estat el fet que els magistrats que van participar en el judici del 'procés' no ho facin en cap recurs de cassació. De fet, Juan Ramón Berdugo es va apartar d'un que li havia estat assignat en un primer moment per evitar qualsevol tatxa de contaminació. La diferència amb la situació actual és que ara no es tracta de revisar una condemna o absolució per condemnar o no, sinó que l'objectiu és determinar l'aplicació de la llei d'amnistia.

Per això els magistrats no s'havien apartat, si bé encara hi ha la possibilitat que s'abstinguin. Si no ho fa, la recusació haurà de ser tramitada, la qual cosa retardarà l'aplicació als que han recusat i als que no, que de moment ja han vist com els seus casos s'endarrereixen almenys la setmana que deixarà de garantia per si hi ha més peticions d'abstenció.

En les resolucions que ja ha dictat l'alt tribunal en relació amb la llei d'amnistia ha quedat clar que la desobediència per la qual va ser condemnada Simó, juntament amb la resta de la Mesa del Parlament de la qual va formar part sota la presidència de Carme Forcadell, està inclosa a la llei, sens perjudici que consideri que hi ha dubtes d'inconstitucionalitat i per això acabarà elevant una consulta al TC. La dirigida al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) només s'activarà en cas que, com s'espera, el Constitucional avali la norma i obligui a aplicar-la al delicte de malversació.

Siguin els que siguin els magistrats de l'alt tribunal que s'acabin pronunciant sobre l'aplicació de l'amnistia serà difícil que arribin a una altra conclusió respecte al delicte de desobediència i als de desordres públics i atemptat, en què ja s'han retirat ordres de detenció, com va ser el cas de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que des d'aquest divendres ha tornat a Espanya.

La Sala Penal s'ha de pronunciar sobre l'aplicació de l'amnistia també a altres procediments, com l'absolució de l'expresident del Parlament Roger Torrent, que va ser recorreguda per la fiscalia que ara demana que se li apliqui l'amnistia, o a la condemna un any de la també consellera Meritxell Serret. També té pendent de revisar la condemna de l'exalcalde de Sabadell per facilitar l'1-O, i pronunciar-se sobre la cancel·lació dels antecedents penals dels condemnats pel 'procés' que ja van complir la pena, després de l'indult que els va concedir el Govern i la derogació de la sedició. L'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha demanat a ell que no se li apliqui cap amnistia.