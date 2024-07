Perd un fagot valorat en 15.000 euros al metro i el recupera gràcies al fet que una dona el va guardar a casa seva

J. un jove músic va començar a veure com la seva vida es desafinava la nit del 2 de juliol. Cap a les 23:30 h, venia d'un concert i esperava el metro a la parada de Sants-Estació de la Línia 5. Va entrar tan carregat al vagó que no es va adonar que li faltava una maleta, precisament la més valuosa per a un músic, la que portava el seu instrument. En aquest cas, un fagot.

L'endemà va iniciar la recerca en xarxes socials per veure si ho recuperava. Va posar un missatge indicant que "m'han robat un fagot al metro de Barcelona la nit del 2 de juliol del 2024", malgrat que en realitat l'havia deixat a l'andana, i va afegir a l'avís la marca, Schreiber, model i número de sèrie. L'instrument està valorat en 15.000 euros, segons els Mossos d'Esquadra.

Arnau Marín, estudiant en pràctiques a la Unitat de Seguretat de Metro, va veure aquest missatge per xarxes socials, i a partir d'aquí es van iniciar les gestions adequades per intentar recuperar el fagot. TMB va contactar amb els Mossos d'Esquadra i gràcies al sistema de videovigilància van descobrir que se l'havia endut una dona.

Van intentar identificar-la però no van poder i per això els agents van muntar un dispositiu al metro, a la mateixa parada de Sants i altres de pròximes, fins a trobar-la. Únicament tenien una cara entre les desenes de milers que passen per aquest transport públic cada dia.

Van tenir sort i dies més tard es van creuar amb una cara que els era familiar. Va ser com un 'match', d'aquells que diuen ara a les aplicacions de cita. Els agents van contactar amb Leyli A., una netejadora que treballa a prop de l'estació de Sants i que aquell dia en tornar a casa es va trobar el fagot a la maleta, tancada, a l'andana.

Leyli va explicar als agents que era molt tard aquell dia i no va trobar ningú en el control de seguretat, per això va decidir endur-se l'instrument a casa, malgrat que no sabia ben bé què era. La seva intenció era avisar que el tenia l'endemà però no va trobar cap doument per avisar l'amo i es va oblidar d'anar a objectes perduts. Poc després els mossos la reconeixen pel visionat de les càmeres de seguretat i ella els lliura el fagot.

Tot i això, no va ser fins aquest dijous a la tarda quan es va escenificar l'escena de devolució de l'instrument. Va ser a la mateixa andana que es va perdre fa 10 dies. El músic i la dona es van conèixer i en presència de Mossos i de personal de TMB li va lliurar el fagot. El músic el va treure de la maleta, el va muntar i va comprovar que sonava bé. La melodia estava completa.