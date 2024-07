Dos crims masclistes a Catalunya durant la nit de dissabte

Els Mossos d'Esquadra investiguen dos crims masclistes en les darreres hores a Salou i Sabadell. Segons ha informat la policia catalana, el primer va tenir lloc aquest dissabte al vespre, poc després d'un quart de nou. Els agents van rebre l'avís que hi havia una dona de 84 anys morta amb signes de criminalitat en un pis del carrer Tortosa i van detenir un home, de 86 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. D'altra banda, poc abans de les cinc de la matinada, els Mossos han trobat el cos sense vida d'una dona que també presentava indicis de criminalitat a l'entrada d'un habitatge del carrer Pajares de Sabadell.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació del crim de Salou, mentre que els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han encarregat de la del crim de Sabadell.

Aquest diumenge al migdia, fonts judicials han assenyalat que el jutjat d'instrucció número 1de Sabadell, en funcions de guàrdia, ha ordenat l'aixecament del cos de la dona i que el cas es traslladarà al jutjat de violència masclista sobre la dona de Sabadell, on seguirà les diligències corresponents.

De la mateixa manera, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, també en funcions de guàrdia, s'inhibirà al jutjat de violència sobre la dona de la capital tarragonina. Tant el magistrat de Sabadell com el de Tarragona estan a l'espera de rebre els respectius atestats policials.

Verge condemna els feminicidis de Sabadell i Salou

La consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, ha condemnat els feminicidis d'aquest dissabte a Sabadell i Salou, tot reclamant un "canvi social de fons" contra la violència masclista, un element "estructural" de la societat patriarcal que "no s'acabarà en una legislatura". En una atenció als mitjans, Verge ha assegurat que les polítiques feministes "no han anat massa lluny" perquè les dones continuen morint "pel fet de ser-ho". A més, ha denunciat que les violències estan normalitzades i no són un "error del sistema" sinó que "són el sistema". "Imagineu que en un sol any tots els jugadors d'un equip de futbol haguessin estat assassinats, s'aturaria el país", ha exemplificat.

La consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, en una atenció als mitjans. / Aina Martí

Minut de silenci a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha convocat per aquest dilluns a les dotze del migdia un minut de silenci a la Plaça Sant Roc contra el crim masclista d'aquesta matinada al barri de Ca n'Oriac. En un comunicat, en què condemna els fets, el consistori ha explicat que arran del cas s'ha activat el Protocol de femenicidis i la Junta de Portaveus s'ha reunit amb caràcter extraordinari per condemnar qualsevol forma de violència masclista, amb l'abstenció de VOX. A més, s'ha declarat dol oficial per demà i les banderes del consistori romandran a mig pal. A banda de rebutjar el crim de Sabadell, l'Ajuntament ha dit que la concentració servirà per condemnar els altres dos casos registrats les darreres hores a Salou i Bunyol, al País Valencià.

A la tarda, a les sis de la tarda a la Plaça Sant Roc, es llegirà la declaració de la Taula de Gènere. El text expressa el seu més "sincer escalf, solidaritat i suport" a la família i entorn de la víctima i els posa a disposició el seu suport des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i tots els serveis públics a l'abast.

D'altra banda, l'Ajuntament ha demanat "respecte total" per a la privacitat de la víctima i el seu entorn.