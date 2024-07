Catalunya, país esportiu: 88 èxits de 62 equips en competicions internacionals i estatals

Acabar i fer balanç. Intentar trencar amb la inèrcia del dia a dia, frenar i mirar enrere. I veure què ha passat. I, sí, adonar-se del característic i immens talent esportiu català i comprovar que, una temporada més, l’esforç i el compromís tenen recompensa.

Enguany, 62 equips catalans de 27 esports diferents han aconseguit quedar primers o segons classificats de competicions internacionals i estatals. 88 èxits assolits per 44 clubs diferents. Són entitats de tot el territori de modalitats tan diverses com el waterpolo, l’hoquei sobre patins, el futbol o la gimnàstica. “Feu de Catalunya un país competitiu, talentós i molt potent esportivament”, deia Laura Vilagrà i Pons, vicepresidenta del Govern i consellera de la Presidència, a responsables i esportistes d’aquests 62 equips.

Feu de Catalunya un país competitiu, talentós i molt potent esportivament Laura Vilagrà

Per la seva banda, Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, destacava l’”ADN esportiu únic” de Catalunya i el talent des de l’elit fins a la base com “una de les eines clau per fer que l’esport català sigui tan potent”.

El CN Sabadell va guanyar la setena Champions femenina de waterpolo. / CN Sabadell

L’objectiu del Govern era empoderar el sistema esportiu amb més ajuts. Amb més dotació pressupostària, però, alhora, amb mecanismes més adequats a la realitat del sector. “Veníem a transformar el sistema, i ho hem aconseguit”, subratlla Vilagrà. De fet, la majoria de subvencions han anticipat la convocatòria i les resolucions per tal que les entitats coneguin abans la dotació que els hi pertocarà i tinguin l’oportunitat de planificar millor les activitats i competicions de la temporada.

Gràfic / Generalitat de Catalunya

Catalunya té un ADN esportiu únic gràcies al treball i la dedicació dels clubs Anna Caula

Uns canvis que s’han vist reflectits sobretot en l’aposta que ha fet el Govern per l’esport femení. “Aquesta ha sigut la legislatura de l’esport femení. Hem multiplicat per 10 les ajudes en aquest àmbit i hem impulsat projectes per visibilitzar referents femenins entre els més joves. Encara tenim molt camí a recórrer, però anem en la bona direcció”, va dir la vicepresidenta.