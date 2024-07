Mainat: "Em costa molt acceptar que la meva exdona pretengués assassinar-me"

El productor i membre de la Trinca Josep Maria Mainat ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona que el va sorprendre que Angela Dobrowolski "no fes res" i trigués a trucar al SEM la nit que va patir un coma diabètic després que ella li posés dues injeccions. Segons ha explicat el primer dia del judici contra l'exdona per intent d'assassinat, els fets van passar després d'una tarda de discussions en què ella estava "molt alterada" perquè Mainat va comunicar-li que l'endemà presentaria els papers del divorci. "Em costa molt pensar que fes això per assassinar-me", ha admès Mainat, que ha relatat com els metges van dir-li que havia tingut sort d'estar en bon estat de salut perquè havia estat "en perill de mort".

El declarant ha dit que fa quatre anys que "dona voltes" als fets, que van tenir lloc la matinada del 22 al 23 de juny del 2020. "Em costa molt acceptar que algú que ha estat 10 anys amb mi fes això per assassinar-me", ha assenyalat.

"En perill de mort" després de dues injeccions de matinada

Mainat ha explicat que Dobrowolski li va posar dues injeccions de matinada i ha matisat que si ell les va acceptar va ser perquè ella va insistir i no volia discutir-hi més. També ha dit que pensava que les injeccions no eren perilloses, ja que ella li havia dit que eren saxenta -un medicament per aprimar-se que prenia ella- i l'hormona del creixement.

"El següent que recordo és el metge o infermer dient 'senyor Mainat, desperti' i estar a 10 de sucre, un nivell baixíssim", ha comentat respecte a la nit dels fets. A més, ha afegit que quan el metge va demanar si hi havia sucre a la casa, ella estava "bloquejada" i van haver de ser els dos fills petits que tenen en comú la parella, que eren al llit al costat de Mainat, qui van portar coca-cola i gelats.

L'estona prèvia a la trucada, Dobrowolski hauria fet presumptament diversos mesuraments a Mainat amb el glucòmetre que ell utilitzava habitualment, on quedaria constància dels valors registrats com a reacció a les injeccions. Unes injeccions que, segons ha explicat Mainat, no podien ser les que ella li havia dit sinó que havien de ser d'insulina, fet que encaixaria amb la hipoglucèmia.

Les imatges del judici contra Angela Dobrowolski / ACN

Ell ha dit que mai abans ni tampoc després dels fets ha patit cap hipoglucèmia severa com aquella i ha afirmat que si bé el format de les injeccions encaixava amb els medicaments que ella li havia comentat, el contingut de la injecció podria haver estat canviat per insulina.

El declarant també ha apuntat que creu que Dobrowolski anava col·locada de drogues i ha indicat que la reacció d'ella davant la hipoglucèmia podria explicar-se pel seu estat i el fet que no estigués "en plenes facultats". "Vull pensar que va intentar-ho resoldre, però no ho sé", ha dit respecte el fet que malgrat les injeccions va acabar trucant al SEM.

Un cop sortit del coma diabètic i traslladat a l'hospital Quirón, Mainat va ser atès pels metges, que van dir-li que havia estat "en perill de mort", ha comentat.

"Hem tingut un problema familiar gravíssim"

Pol Mainat -fill de la relació entre Mainat i Rosa Maria Sardà- també ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona com a testimoni i ha explicat que estava "claríssim" que Dobrowolski li havia injectat insulina. De fet, va veure tan clar que ella era un perill que va ordenar posar-li seguretat i va impedir que ella entrés al box de l'hospital. També ha assenyalat que un cop va poder veure el seu pare a l'hospital van parlar amb els metges i va dir-li: "M'ha intentat matar, m'ha fotut una injecció quan li he dit mil vegades que no".

El fill de Mainat ha afirmat durant la seva declaració que el seu pare no va morir "de miracle" i que quan el va veure va veure-hi "els mateixos llavis i la mirada" que la seva mare, Rosa Maria Sardà, que havia traspassat feia només uns dies. Pol Mainat ha destacat que el seu pare va patir "maltractament físic i psicològic" per part de Dobrowolski: "Hem tingut un problema familiar gravíssim".

"Si la condemnen serà un dels dies més tristos"

A preguntes de l'advocat de la defensa, Josep Maria Mainat ha conclòs que només vol que condemnin la seva exdona si "realment" el va intentar assassinar. "Si el tribunal la condemna serà un dels dies més tristos de la meva vida", ha dit. Segons ell, costa acceptar una hipòtesi com aquesta per part d'algú amb qui ha compartit gairebé deu anys de matrimoni. La seva exdona, ha comentat, va ser una bona mare, però des del 2020 té "dubtes". "No té res a veure l'Angela de després del consum [de drogues] que la dels primers deu anys", ha lamentat.

La fiscalia demana 13 anys de presó per l'assassinat en grau de temptativa i 3 per descobriment i revelació de secrets, amb l'agreujant de parentiu, així com una multa de 6.000 euros i la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb Mainat durant els vuit anys posteriors a la pena de presó.

El descobriment i revelació de secrets té a veure amb el fet que Dobrowoslki hauria entrat a l'ordinador personal de Mainat i s'hauria reenviat al seu correu documentació i converses que Mainat hauria mantingut amb diversos advocats sobre el divorci i sobre el testament. "Ho vaig veure, vaig investigar i vaig veure que havia enviat molts documents sobre herència, pactes de divorci possibles i fins i tot el tema del patrimoni", ha relatat.