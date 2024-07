Mainat va dir als sanitaris que el van atendre que la seva dona li havia "injectat alguna cosa"

"M'ha injectat alguna cosa". Aquestes paraules són les que va pronunciar el productor audiovisual i exmembre de la Trinca, Josep Maria Mainat, a la doctora del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que el va atendre el 23 de juny del 2020. Va patir una hipoglucèmia que li va provocar un estat de soma, segons ha declarat aquest dimarts la facultativa a la segona sessió del judici que s'està celebrant a Barcelona contra l'exesposa del músic, Angela Dobrowolski. Se li imputa haver intentat assassinar el seu marit injectant-li insulina. La metgessa se'l va trobar en un estat de salut molt preocupant: "Ens va fer la sensació que havia mort, però en prendre-li les constants vam veure que no". La infermera de l'equip ha ratificat: “Estava molt greu, no sabíem si era viu”. Uns dels Mossos que va investigar el cas va assegurar que el doctor del centre on Mainat va ser atès li va comentar que el pacient havia patit una "sobredosi d'insulina" i que podria ser "un intent d'homicidi".

Quan els sanitaris van arribar a l'habitatge de Mainat, aquest estava estirat al seu llit, inconscient i amb uns nivells molt baixos de sucre. Al productor se li va diagnosticar diabetis feia anys, però només es medicava amb una pastilla. La doctora ha explicat que Dobrowolski li va dir que el Mainat era diabètic i ja van sospitar que havia patit una hipoglucèmia. La processada, segons han recordat, els va comentar que havia intentat reanimar el seu marit donant-li menjar. Després, els va concretar que li havia injectat hormona del creixement i testosterona. "Jo li vaig preguntar per què ho feia i ell em va dir: per ser més jove".

"M'ha volgut matar"

Les dues treballadores de la llar, una cangur dels dos fills del matrimoni, han explicat al tribunal que la tarda anterior, la parella havien discutit. "Sentia crits", ha relatat la cuidadora dels menors. Amb el pas de les hores, la situació es va calmar. Però la tranquil·litat va saltar pels aires, quan una va rebre l'avís que Mainat estava malament i que s'havia de quedar amb els petits. El productor audiovisual, ja a l'interior de l'ambulància que el va conduir a un centre sanitari, li va dir: "M'ha volgut matar, m'ha volgut matar". Dobrowolski, li va respondre: "No diguis ximpleries". L'exdona del músic el va arribar a reconèixer després que "li havia punxat quatre vegades i que li havia salvat la vida".

La segona treballadora de la llar ha afegit que els últims dies les discussions eren freqüents entre el matrimoni pels nens, el divorci. "Es barallaven per tantes coses", ha insistit. La tarda anterior als fets, se'n va reproduir una. Una discussió, segons ha afirmat la testimoni, "com qualsevol altre dia". Aquesta treballadora ha ratificat la versió de la seva companya: "Em va dir que Mainat li havia comentat que Ángela (Dobrowolski) el volia matar". L'endemà, ja amb el productor hospitalitzat, la processada, segons aquesta persona, va insistir a llençar ella mateixa les escombraries, quan mai no ho feia. "Àngela deia que ell l'estava acusant (....) i que Josep Maria (Mainat) havia tingut una baixada de sucre i ella ho havia volgut salvar", ha rememorat. "Va dir que li havia injectat insulina, després que era un medicament per aprimar-se", ha assegurat. A la nevera hi havia diversos llapis per injectar substàncies. Mainat no necessitava insulina.