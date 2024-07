Quatre ferits greus en l’accident d’autobús a la C-32, que podria estar tallada fins dimecres

Els tres ferits crítics en l'accident d'un autobús en un túnel de la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera han passat a estar considerats pacients greus un cop han arribat als diferents centres hospitalaris. Els tres estan ingressats a Vall d'Hebron, Can Ruti i Doctor Trueta, i hi ha un quart passatger greu a l’Hospital Comarcal de la Selva. "Ha estat un accident molt greu", ha ressaltat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que destaca que el sinistre se suma als 5 simultanis de dilluns, amb un camió bolcat a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès que va generar complicacions severes en la mobilitat. "La previsió és que l'autobús es retiri entre avui i demà, fet que obliga a tallar totalment la via.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 47 persones, tres de les quals inicialment han estat valorades a peu de carretera com a crítiques. Dues han estat traslladades en helicòpter a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona i al Germans Trias - Can Ruti, a Badalona. La tercera persona l’han dut en ambulància al Doctor Trueta, a Girona. Un cop han arribat als respectius hospitals, però, han passat a un diagnòstic greu, no crític.

Segons detalla el Departament de Salut, la passatgera traslladada al Vall d’Hebron és una noia de 28 anys amb una lesió medul·lar greu. Mentrestant, els metges estan acabant de valorar les lesions de la dona ingressada a Girona, de 40 anys i estable dins la gravetat. Pel que fa al pacient hospitalitzat a Can Ruti és un home de 40 anys en estat greu a qui li estan fent proves. També a Badalona hi ha tres ferits lleus més. Un d’ells és el conductor de l’autobús.

La resta de ferits també han estat valorats de nou quan han arribat als hospitals. Així, s’ha anat reduint la desena de casos greus valorats inicialment al lloc de l’accident. A l’Hospital Mataró hi ha cinc ingressats no greus, i al CUAP de la mateixa ciutat s’han derivat nou pacients més en estat menys greu. Dos d’ells han rebut l’alta mèdica abans de les 15 h, segons informa el Departament de Salut.

A l’Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, hi ha sis pacients: un de greu, un de menys greu i quatre lleus. La resta dels passatgers els han atès professionals del SEM al pavelló municipal de Pineda de Mar, on s’ha habilitat un punt d’atenció sanitària que ha valorat l’estat físic i emocional de 33 ferits. En total, el SEM ha mobilitzat 14 unitats terrestres, 4 comandaments, 2 helicòpters medicalitzats, 4 vehicles de transport sanitari no urgent, un equip de psicòlegs i un equip d’atenció primària.

Hi ha hagut unes deu persones a qui se'ls ha fet una intervenció psicològica una mica més profunda, sigui per la situació que estaven vivint o per alguna altra situació personal que es pot reactivar en aquestes circumstàncies", ha explicat Gemma Cuartero, coordinadora d'atenció psicològica del SEM. La seva tasca va de bracet amb la resta de personal sanitari i d'entitats que intervenen en situacions com aquesta, per detectar si algú pot requerir una atenció més immediata, si bé s'acaba treballant amb el conjunt dels afectats.

Rescat complex

Els Bombers han rebut a les 8.42 h l'avís de l'accident de l'autobús, que duia mig centenar de treballadors de la planta d'Inditex de Tordera procedents de la plaça Tetuan de Barcelona. El comboi estava format per dos vehicles, un dels quals, que viatjava just darrere de l'accidentat, no s'ha vist implicat en el sinistre.

Fins el lloc, al punt quilomètric 125,7, s'hi han desplaçat 26 dotacions dels Bombers, entre les quals d'adaptades per a fer treballs d'alçada. "Les tasques d'alliberament dels ferits han estat complexes, l'autobús ha quedat encastat amb una inclinació de 45 graus a l'entrada del túnel,", ha destacat el cap operatiu de Bombers, Jordi Martín.

Les imatges de l'accident de trànsit d'un autobús a la C-32 entre Tordera i Pineda. / ACN

El sinistre ha obligat a tallar la C-32 en sentit nord, una situació que es podria allargar fins aquest dimarts a darrera hora o fins i tot dimecres, segons ha destacat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha insistit en la gravetat del sinistre, tot i que no hi hagi hagut cap víctima mortal. "Volem fer un toc d'atenció a la conducció responsable i demanem màxima prudència, sobretot als conductors professionals", ha apuntat, tot destacant que dilluns ja va ser una jornada especialment complicada a la xarxa viària catalana.

"Va costar retirar el camió accidentat a Sant Cugat, i costarà retirar el de la C-32", ha afegit, unes tasques per les quals ja s'hi ha derivat una grua de gran tonatge. De fet, Lamiel ha demanat que s'eviti de totes totes la via a la zona de l'Alt Maresme per les afectacions previstes en les properes hores, fins que no es retiri l'autobús i es facin les accions necessàries per restablir la normalitat a la calçada.

Ampli dispositiu

L'accident ha tingut lloc a la C-32, i de fet ha comportat el desplaçament fins el lloc del director del SCT i a suspendre una trobada tècnica prevista per aquest mateix dimarts a Barcelona sobre la mobilitat i l'accidentalitat a l'autopista AP-7. També s'han traslladat al lloc dels fets el delegat del Govern a Barcelona, Joan Borràs.

El túnel on s'ha produït es troba al terme municipal de Tordera, on la seva alcaldessa, Elisabet Megias, ha lamentat el sinistre: "Desitgem una màxima recuperació dels ferits", ha apuntat, tot afegint que també s'havia posat en contacte amb els responsables de l'empresa Inditex.

ACN

També hi ha fet la seva aportació l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, que s'ha posat a disposició dels serveis d'emergències per convertir el pavelló en un punt d'acollida i atenció als ferits i les seves famílies. Des d'aquest punt, l'anar i venir d'ambulàncies ha estat constant fins ben entrat el migdia, donat que s'han derivat alguns de les víctimes de l'accident a centres sanitaris de l'entorn, depenent de la seva avaluació. Pels volts de les 14.30 h ja no quedava cap dels ferits a l'interior del pavelló.

Investigació de l'accident

Els afectats han destacat que la sotragada per l'impacte ha estat sobtada. En Ricardo és el germà d'una de les treballadores, que precisament avui començava a la planta d'Inditex a Tordera. Natural de Cartagena, s'ha mudat aquesta setmana a Barcelona, i per aquest motiu aquest dimarts tenia familiars seus a casa: "No recorda massa, quan entres en xoc és habitual, només que ha pogut sortir pel seu compte, s'ha donat un cop al cap, però ha estat conscient en tot moment", ha destacat, motiu pel qual l'han derivat en ambulància a un centre sanitari per a fer-li una revisió.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació amb la finalitat de determinar les causes del sinistre. Per la seva banda, Lamiel ha posat de relleu l'envelliment del parc automobilístic del país, "no només els autobusos", tot i que a hores d'ara no ha volgut vincular d'entrada aquesta situació amb el sinistre d'aquest dimarts.

En aquest sentit, Lamiel ha destacat que es fan treballs de control constant de vehicles en vies d'alta capacitat per abordar el seu estat, tot recordant l'accident d'autocar a l'AP-7 a l'alçada de Freginals, el març de 2016, en què hi van perdre la vida 13 persones: "Ens va marcar per sempre", ha conclòs.

Seguiment individualitzat d'Inditex

De la seva banda, Inditex ha indicat en un comunicat que està fent un "seguiment individualitzat" de la situació de cadascun dels 48 empleats del grup que viatjaven al bus llançadora.

"Estem al costat dels nostres equips i hem posat a disposició dels afectats i de les seves famílies diverses mesures de suport i acompanyament, com ara trasllats, serveis d'allotjament i assistència psicològica", afirma el text.

El servei de bus llançadora cap a les oficines i les instal·lacions logístiques que Inditex té a Tordera està operat per la firma Monbus des del 2014. Ofereix una vintena de rutes diàries que traslladen més de 650 empleats des de diversos punts de l'àrea metropolitana.

En el cas del bus accidentat, feia la ruta des de la plaça Tetuan de Barcelona fins a les instal·lacions del grup a Tordera, concretament oficines i instal·lacions logístiques de les marques Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties.