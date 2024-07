Un informàtic diu que Angela Dobrowolski va demanar-li recuperar vídeos de càmeres de seguretat

Un informàtic que Angela Dobrowolski hauria contractat l'agost de 2020 ha assegurat que l'exdona de Josep Maria Mainat va contactar-lo perquè l'ajudés a desbloquejar el portàtil del productor per descarregar imatges de les càmeres de seguretat de la finca on tots dos residien i documents sobre la diabetis i el coma diabètic. Ho ha explicat en la tercera sessió del judici contra Dobrowolski, a qui la fiscalia acusa d'haver intentat matar l'exmembre de la Trinca administrant-li insulina. També han comparegut davant la magistrada metges que van atendre Mainat el 23 de juny de 2022, quan va patir la hipoglucèmia. Han confirmat que "l’únic fàrmac" que pot fer que en dues hores els nivells de glucosa disminueixin dràsticament és la insulina.

L’informàtic que ha comparegut davant la magistrada a través d’una videotrucada, ha explicat que Angela Dobrowolski va citar-lo a la casa on vivia amb Mainat a Horta i ha dit que des d’un primer moment va adonar-se que el portàtil que la dona volia desbloquejar no era d’ella, sinó que pertanyia a Josep Maria Mainat perquè la icona de la pantalla d'inici tenia les seves inicials. “Vaig dir-li que en aquell moment no podia fer-ho i que me l’havia d’endur al taller”, ha comentat l’home. Així, ha afegit que va intentar contactar amb un dels fills del productor a través de les xarxes socials per advertir-lo però que no se’n va ensortir.

Les imatges del judici contra Angela Dobrowolski / EFE

Ha assegurat que va tenir l’exdona del productor esperant una setmana i que finalment va tornar-li l'ordinador sense arribar-lo a desbloquejar. En aquest mateix sentit, ha relatat que l’acusada també va demanar-li ajuda per descarregar el contingut de dos discs durs que presumptament contenien còpies de seguretat del portàtil. “Va dir-me que volia descarregar-se uns arxius sobre els seus estudis de medicina”, ha comentat l’informàtic. Ha detallat que Dobrowolski també tenia molt interès en accedir a unes imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la casa: "Em va dir que eren de finals de juny o principis de juliol", ha comentat. Es dona la circumstància que el dia dels fets, les càmeres van gravar l'exdona de Mainat al menjador i entrant a la cuina abans que el productor patís la hipoglucèmia.

Preguntat sobre el contingut dels arxius que havia a l'interior d'aquests dispositius, ha afirmat que va poder mirar-los i ha indicat que un va cridar-li especialment l'atenció perquè contenia informació “sobre la diabetis -que és la malaltia que pateix Mainat- la insulina – que en el cas del productor està contraindicada - i també sobre com provocar un coma diabètic”. Ha dit que el seu pare també pateix aquesta patologia i que per això aquesta informació va generar-li curiositat. Alhora, ha reconegut que als dics durs també hi va trobar enllaços d’Internet sobre la malaltia i sobte el coma diabètic.

Finalment, ha apuntat que va decidir no desbloquejar aquests dispositius, ja que va considerar que es tractava d’informació que no era propietat de l’acusada. En un altre ordre de coses, ha dit que va visitar la casa on vivia la parella en tres ocasions i que li "va semblar estrany" que les càmeres de seguretat de l'habitatge estiguessin tapades "amb una gorra".

Els metges confirmen la hipòtesi de la insulina

En la sessió d’aquest dimecres també han declarat davant la magistrada els metges de l'Hospital Quirón on Mainat va ingressar després de patir la hipoglucèmia greu el 23 de juny de 2020. Han assegurat que “l’únic fàrmac” capaç de reduir els nivells de glucosa de forma tan dràstica en dues hores és la insulina. Així, han dit que aquesta seria “la primera causa en aquest cas amb moltíssima diferència respecte a la segona".

Han enumerat els medicaments que prenia l'exmembre de la Trinca i que eren, una hormona del creixement, testosterona i un fàrmac per aprimar-se. Així, han assegurat que "cap" d’aquestes substàncies podria haver causat l’episodi. Han recordat que el nivell de sucre a la sang va arribar a ser tan baix que Mainat va entrar en coma i han apuntat que la disminució de glucosa va ser tan ràpida i severa que podria haver provocat la seva mort. "Era necessària una actuació immediata", han recalcat.

Alhora, han rebutjat que les baixades de sucre lleus que Mainat havia patit prèviament a la hipoglucèmia fossin el preludi d’aquest episodi. Així, han considerat que el que va passar-li al productor és “perfectament concordant” amb els efectes d'haver rebut una insulina d’acció ràpida i a les 24 hores una d’acció lenta.

Per la seva banda, han comparegut tres psiquiatres que han assenyalat que la processada no pateix cap patologia mental “greu”, encara que si un trastorn límit de la personalitat lleu, com podria ser una depressió. Han confirmat que la processada va ingressar en un centre el 2018 per consum d’estupefaents i han manifestat que el consum d'aquestes substàncies poden tenir efectes sobre la impulsivitat i l'exageració. Tot plegat, han conclòs, pot afectar "lleument" la seva capacitat volitiva.

Per la seva banda, els dos Mossos que van examinar el glucòmetre de Mainat, han assegurat que les dades de l’aparell “no es poden modificar” i que complia amb les característiques tècniques i funcionava correctament.

Mainat atorga el "perdó" a la seva exdona per haver entrat al seu correu electrònic sense permís

Olga Tubau, l’advocada del productor televisiu ha anunciat aquest dimecres que dijous presentarà un escrit formal on Mainat perdonarà la seva exdona, Angela Dobrowolski, per haver accedit al seu correu electrònic sense permís. D'aquesta forma, decaurà l'acusació pel delicte de revelació de secrets, i la processada només haurà d'afrontar els tretze anys de presó que la fiscalia i l'acusació particular demanen per assassinat en grau de temptativa. La fiscalia demanava inicialment setze anys de presó per a Dobrowolski, tretze per l'intent d'assassinat amb insulina l’any 2020 i tres més per la revelació de secrets. Per la seva banda, l'acusació particular sol·licitava catorze anys de presó, tretze per la temptativa d'assassinat i un més pel delicte de revelació de secrets.