Angela Dobrowolski: "No volia el meu marit mort"

L'exdona de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha defensat que "no el volia mort" i que "va fer tot el possible per salvar-lo" i revertir la hipoglucèmia que el productor va patir el 23 de juny de 2020. Ho ha dit en la seva declaració davant la jutge, en la quarta sessió del judici en què se l'acusa d'intent d'homicidi a l'Audiència de Barcelona. En una compareixença d'una hora i en la qual només ha respost les preguntes del seu advocat, ha admès que "anava col·locada". Amb tot, ha dit que estava prou "lúcida" com per atendre'l i alertar el 112. Així mateix, ha indicat que hores abans va administrar saxenda a Mainat i ha opinat que la reacció d'aquest fàrmac amb la "muntanya de pastilles" que ell prenia podrien haver causat l'episodi.

Visiblement afectada, amb llàgrimes als ulls i alçant la veu en algunes ocasions, Angela Dobrowolski, ha assegurat que en cap moment va tenir intenció d’acabar amb la vida de Josep Maria Mainat. “No vaig voler al meu marit mort, sinó que el vaig voler amb mi", ha afirmat l’acusada que ha defensat que va salvar-li la vida perquè va donar-li “un sobre de glucosa concentrada” que va ser el que, segons la dona, va fer-lo reaccionar i tornar de l’estat d’inconsciència en què es trobava.

Ha explicat que la nit dels fets va acudir al domicili familiar per veure els seus fills i va quedar-se a sopar amb ells i el seu exmarit. Ha reconegut que tots dos van mantenir una “forta discussió” però ha dit que després van fer les paus i van acordar donar-se una altra oportunitat. Així, ha relatat que van decidir anar-se’n a dormir amb els dos menors. Tot i això, ha revelat que va ser incapaç de conciliar el son, ja que patia una forta addició a les drogues. Ha dit que va recórrer la casa buscant substàncies estupefaents que ella mateixa havia amagat a diversos punts de l’immoble. D’aquesta forma, ha intentat justificar les imatges recollides per les càmeres de seguretat, i que s’han visionat aquest dijous, en què apareix donant voltes per la casa i obrint la nevera on presumptament guardava la insulina.

Les imatges del judici contra Angela Dobrowolski / EFE

“Estava nerviosa i havia consumit cocaïna i metamfetamina”, ha indicat l’acusada que ha dit que tot i que estava “molt excitada” quan va arribar a l’habitació on Mainat dormia amb els nens va percebre que l'exmembre de la Trinca emetia uns “roncs estranys”. Ha afegit que va encendre la llum del telèfon mòbil per veure-li la cara i ha dit que de seguida va adonar-se que estava “mig mort”. Per això, ha assegurat, va sortir corrents a buscar un sobre de glucosa.

Segons Dobrowolski, malgrat les substàncies estupefaents que havia pres, estava “prou lúcida”. Per això va ser capaç “d’incorporar-lo, assegurar les seves vies respiratòries i activar la cadena de supervivència”. A més, ha defensat que va alertar el 112 de forma gairebé immediata: “No és cert que jo trigués 20 minuts en trucar, vaig tenir un segon de col·lapse però de seguida vaig avisar”, ha insistit.

En aquest sentit, ha defensat que aquella nit només va administrar-li a Mainat saxenda, un medicament que l’exmembre de la Trinca prenia per aprimar-se. Ha dit que li va donar quan ell encara estava despert mirant el mòbil. Així, ha considerat que la combinació d’aquest fàrmac amb la “muntanya de pastilles” que el productor prenia per a combatre l’envelliment i que eren entre 40 i 60, haurien provocat la hipoglucèmia greu que van deixar Mainat en coma.

També ha avisat que si hagués volgut acabar amb la vida del seu exmarit hauria “buscat un lloc més apropiat” i no el llit on estaven dormint els seus propis fills. A banda, ha indicat que la seva voluntat va ser ajudar els sanitaris que van desplaçar-se fins el domicili, tot i que ha admès que estava nerviosa i que potser parlava massa.

Mainat ratifica el perdó a Dobrowolski pel delicte de revelació de secrets

En la sessió d'aquest dijous Mainat ha ratificat davant del tribunal el seu "perdó" a Angela Dobrowolski pel delicte de revelació de secrets. La fiscalia i l'acusació particular, exercida per l'advocada Olga Tubau, havien demanat inicialment tres i un any per aquest delicte, en considerar que la processada va entrar al correu personal del seu exmarit i va reenviar-se documents relacionats amb el testament i el divorci. Finalment, en les conclusions definitives, la fiscalia i l’acusació particular han demanat una pena de 13 anys de presó per a Dobrowolski i han retirat la imputació per revelació de secrets.

En la seva declaració, Dobrowolski també s’ha defensat d’aquestes acusacions i ha remarcat que des del moment en què va contraure matrimoni amb Josep Maria Mainat ja tenia clar quines eren les condicions pactades pel que fa a l'herència. “Jo sabia que em passaria en cas de divorci i que els meus fills estarien assegurats”, ha insistit l’acusada que ha dit que “no va haver cap mena d’espionatge per saber si estava a l’herència" perquè tenia totalment clar que hi era i que el seu futur "estava assegurat" com a mare dels fills del productor.