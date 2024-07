Un incendi en diverses naus industrials de Polinyà obliga a confinar el municipi

Unes 35 dotacions dels Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que afecta diverses naus a Polinyà, segons ha informat el cos. Els Bombers han rebut l'avís a les 1.54 hores per un foc a la carretera Pintor Cases, al polígon de Can Humet. Es tracta d'una indústria d'emmagatzematge de productes químics i el foc està afectant productes tòxics, inflamables i corrosius, motiu pel qual Protecció Civil ha activat el pla d'emergència per risc químic Plaseqcat i s'han enviat alertes als mòbils. En un primer moment s'ha decretat el confinament de les poblacions de Polinyà i Santa Perpetua de Mogoda però a les sis del matí s'ha aixecat el de la segona i cap a les 7.30 hores el de Polinyà, tot i que es manté a l'entorn de la indústria afectada.

L'avís del foc s'ha rebut al telèfon 112 a les 1.54 hores. En un primer moment la Policia Local de Polinyà ha evacuat les naus del costat. Posteriorment i davant la quantitat de fum provocat, s'ha decretat el confinament primer del polígon Can Humet, després del nucli de Polinyà i finalment també del nucli de Santa Perpètua de Mogoda. Per fer-ho s'han fet sonar les sirenes d'avís de risc químic i des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) s'ha enviat una alerta de Protecció Civil a tots els mòbils de la zona afectada per l'incendi. Cap a les sis del matí però s'ha aixecat el confinament de Santa Perpètua de Mogoda.

Pel que fa als Bombers, hi treballen amb camions d'aigua, vehicles lleugers i autoescales. Hi ha uns 57 efectius activats.

A les set del matí el foc continuava actiu però havia quedat confinat a quatre naus, que pertanyen a la mateixa empresa, Barnastock.

La millora de l'evolució de l'incendi i la reducción del fum ha permès aixecar el confinament de Polinyà cap a les 7.30 hores, tot i que Protecció Civil el manté a l'entorn de la industria afectada.

No consten ferits.