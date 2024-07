Evacuat un grup de joves d'un esplai acampats a Espolla pel temporal de vent

Els Bombers han desallotjat aquest matí una seixantena de persones d'un esplai acampats a prop d'Espolla, a l'Alt Empordà, que s'han vist sorpresos pel fort temporal de vent i amb previsió de pluja. El vent ha fet volar algunes tendes, sense ferits, i els joves han estat acompanyats fins al municipi en vehicles lleugers.

Pel que fa a l'episodi de pluja intensa d'aquest matí amb risc d'esclafits i de pedra de més de dos centímetres a la zona del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental, de moment el 112 no ha rebut avisos d'importància. Tampoc s'hauria sobrepassat el llindar de precipitació de l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses (20l/m2 en 30 minuts) a tota la meitat nord de Catalunya, segons informa Protecció Civil.

D'altra banda, Protecció Civil informa que s'ha activat el Pla especial d'emergències per Incendis forestals de Catalunya (Infocat) en fase de pre-alerta per alt risc d'incendi forestal per avui a les comarques de Garrigues, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i demana extremar les precaucions.